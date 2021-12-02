Зірка "Гри в кальмара" Пак Хе-су зніметься в південнокорейському ремейку "Паперового дому"

Актору дісталася роль грабіжника на прізвисько Берлін

Напередодні стало відомо, що зірка гучного серіалу "Гра в кальмара" Пак Хе-су приєднався до команди акторів, яка зніметься в південнокорейській версії серіалу "Паперовий будинок". Про це повідомляє Deadline.

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Netflix анонсував вихід римейку ще в листопаді минулого року. Проте дата виходу серіалу поки що не відома.

Про те, що Пак Хе-су зніметься в римейку іспанської телесаги La Casa de Papel, повідомив він сам, з'явившись у ролику від Netflix. Він з'явився в масці Сальвадора Далі, у якій і грабували монетний дім герої "Паперового будинку".

[ + – ] Ролик, який представляє Пак Хе-суна

У новому серіалі Паку дісталася роль Андреса де Фонойоса на прізвисько Берлін. В оригінальному серіалі цю роль грає Пабло Алонсо. Його герой так сподобався глядачам, що Netflix вирішив зняти спін-оф "Паперового будинку", присвячений тільки йому. Називатися він буде нехитро: "Берлін".

[ + – ] Пабло Алонсо в ролі Берліна в "Паперовому будинку" Фото: Скриншот

Режисером проекту виступить Кім Сон Хон, відомий за серіалами "Голос", "Гра брехунів" і "Чорний", а сценаристом — Рю Ен Чже, який написав історію для зомбі-горору "Потяг до Пусана 2". Шоу спродюсує Алекс Піна — шоураннер "Паперового будинку".

[ + – ] Пак Хе-су в ролі Чхо Сан Воо в "Грі в кальмара" Фото: Скриншот

У серіалі "Гра в кальмара" Пак Хе-су грав роль Чхо Сан Воо, керівника інвестиційної групи в холдинговій компанії. Він виріс із головним героєм Кі Хуном у одному районі, і ним пишалися всі сусіди як обдарованим студентом Сеульського університету, який зміг пробитися в найвищий світ. Але Чхо краде гроші в клієнтів, його розшукує поліція, і, щоб розплатитися з боргами, він погоджується на жорстоку гру.