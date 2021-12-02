Бабушкин шик. Алекса Чанг продемонстрировала оригинальный зимний образ

Одна из самых стильных женщин Великобритании выбрала для светского выхода уютную шубу и вязаную шапочку

38-летняя писательница, модный обозреватель и телеведущая Алекса Чанг, которая является иконно стиля в Великобритании, явилась на светскую вечеринку в богемный бар The George в Лондоне в наряде, который модные критики уже окрестили "бабушкиным шиком". Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Вечеринку устроил бренд Shrimps и выбрал для этого один самых респектабельных районов Лондона – Фицровию. Большинство гостей выбрали платья, или вечерние наряды, но Алекса решила, что в холодную погоду главное не замерзнуть. Так что она пришла в джинсах, замшевых ботильонах, пальто из искусственного меха леопардовой расцветки и вязаном шлеме.

[ + – ] Алекса Чанг и ее модный образ Фото: Getty Images [ + – ] Алекса Чанг с подругами Фото: Getty Images

Когда она расстегнула шубку, то оказалось, что Чанг решила не давать холодной лондонской погоде ни единого шанса. Потому что под верхней одеждой оказалась уютный вязаный свитер в цветочки.

Неожиданный образ известной модели, которая была лицом таких брендов как Vivienne Westwood, Stella McCartney, DKNY Jeans, Lacoste, New Look, Pepe Jeans немного шокировал ее поклонников, которые привыкли, что обычно Алекса появляется в элегантных нарядах от известных домов моды.

Впрочем, другие отметили, что она оделась по погоде и это самое главное. Когда на улице холодно – нужно думать о комфорте, а не о том, как бы ни замерзнуть в открытых легких платьях.