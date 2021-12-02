Бабусин шик. Алекса Чанг продемонструвала оригінальний зимовий образ

Одна з найстильніших жінок Великобританії обрала для світського виходу затишну шубу та в'язану шапочку

38-річна письменниця, модна оглядачка і телеведуча Алекса Чанг, яка є іконним стилем у Великій Британії, з'явилася на світську вечірку в богемний бар The George у Лондоні у вбранні, яке модні критики вже охрестили "бабусиним шиком". Про це пише Daily Mail.

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Вечірку влаштував бренд Shrimps і вибрав для цього один з найреспектабельніших районів Лондона – Фіцровію. Більшість гостей вибрали сукні, або вечірнє вбрання, але Алекса вирішила, що за холодної погоди головне не замерзнути. Так що вона прийшла в джинсах, замшевих ботильйонах, пальті зі штучного хутра леопардового забарвлення та в'язаному шоломі.

[ + – ] Алекса Чанг та її модний образ Фото: Getty Images [ + – ] Алекса Чанг із подругами Фото: Getty Images

Коли вона розстебнула шубку, то виявилося, що Чанг вирішила не давати холодній лондонській погоді жодного шансу. Тому що під верхнім одягом був затишний в'язаний светр у квіточки.

Несподіваний образ відомої моделі, яка була обличчям таких брендів як Vivienne Westwood, Stella McCartney, DKNY Jeans, Lacoste, New Look, Pepe Jeans, трохи шокував її шанувальників, які звикли, що зазвичай Алекса з'являється в елегантному вбранні від відомих будинків моди.

Втім, інші наголосили, що вона одягнулася за погодою і це найголовніше. Коли на вулиці холодно – треба думати про комфорт, а не про те, хоч би як замерзнути у відкритих легких сукнях.