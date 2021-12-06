7 декабря – день святой Екатерины: традиции, обряды и гадание на суженого

На Екатерины девушки гадали на женихов, и у них существовал целый арсенал способов узнать не только откуда суженого ждать, но и какой будет семейная жизнь.

7 декабря православные христиане празднуют день великомученицы Екатерины, которая считается покровительницей брака, семейного счастья, родов и материнства. Фокус собрал интересные факты об этом празднике и выяснил, почему же его так сильно любят девушки и почитают взрослые женщины.

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История праздника

Екатерина родилась во второй половине III столетия в богатой и знатной александрийской семье. Она получила блестящее образование, имела острый и пытливый ум, а также была очень красивой. В 17 лет девушка не знала отбоя от женихов, представителей самых знатных семей империи. Однако она не желала выходить замуж за первого встречного и заявила, что ее мужем станет только тот, кто превзойдет ее по красоте, знатности, богатству и уму.

Мать Екатерины, тайная христианка, повела дочь к мудрому старцу, который сказал, что знает достойного ее юношу.

"Красота Его светлее солнечного сияния, мудрость Его управляет всем созданием, богатство Его разливается по всему миру, но это не уменьшает Его, а умножает, высота рода Его – неизреченна", – промолвил старик.

Образ небесного жениха поселил в душе девушки горячее желание увидеть его. На прощание мудрец дал ей икону Богоматери с младенцем на руках и велел молиться, чтобы мать Иисуса даровала ей видение со своим сыном.

[ + – ] Святая Екатерина Александрийская Фото: Из открытых источников

Во время всенощной молитвы Екатерина увидела Богоматерь с младенцем, однако ребенок отвернулся от девушки и сказал, что она "безобразна, худородна, нища и безумна, как и всякий человек, не омытый водами святого Крещения и незапечатленный печатью Духа Святого".

После этого она в слезах пошла опять к старцу, который крестил ее. В этот раз во время молитвы и явления Богородицы с ребенком Иисус дал ей перстень, обручив ее с собой. Когда видение закончилось, Екатерина увидела у себя на пальце кольцо.

Соблазнить Екатерину пытался сам император Максимин, известный своим гонением христиан, однако никакие посулы богатства и славы не искусили Екатерину, и она отказала правителю, за что была брошена в тюрьму. После еще нескольких безуспешных попыток завоевать сердце Екатерины император приказал обезглавить ее. Ложась на плаху, она молилась Иисусу, демонстрируя несокрушимость своей веры.

После смерти ангелы перенесли мощи святой Екатерины на Синайскую гору. В VI веке были обнаружены ее голова и левая рука. Их с почестями перенесли в новосозданный храм Синайского монастыря.

Гадание на суженого

Поскольку святая Екатерина Александрийская считается покровительницей невест, в этот день девушки гадали на суженого и на то, каким будет их брак. Так как 7 декабря продолжается Рождественский пост, есть определенные правила, запрещающие, например, веселье и танцы. Однако юные красавицы все равно устраивали вечерницы, на которых гадали на будущее.

Самым простым и, как поговаривают, действенным способом узнать о грядущем замужестве, было сорвать вишневую веточку и поставить ее в воду. Если она распустится до Рождества (7 января) – брак будет крепким и счастливым.

Еще один способ узнать о суженом – спрятать под подушку корочку хлеба с ужина со словами "Суженый мой ряженый, приходи скорей, накормлю тебя". Кто приснится, тот и под венец поведет.

Утром в день святой Екатерины девушки набирали воду в таз или большую миску, умывались ею и смотрели: если рябь на воде быстро исчезала, это сулило скорую встречу с суженым.

Если на вечерницах собиралось много одиноких девушек, они гадали на то, как скоро каждая из них выйдет замуж, с помощью сапог. Переставляя их по очереди, они меряли дом от стола к порогу. Чей сапог выйдет за порог, та девушка первой выйдет замуж в следующем году.

Еще одно гадание на замужество заключалось в том, что девушке, которая искренне хотела под венец, нужно было сорвать несколько листочков с разных фруктовых деревьев и спрятать их под подушку. Утром необходимо было достать один из них. Если попадался яблоневый листочек – свадьбы в ближайший год не предвиделось.

Считалось, что на Екатерины одинокая девушка может приманить суженого. Для этого потенциальная невеста брала чашку с "ужином" или миску с кашей, оборачивала ее полотенцем и шла к воротам, чтобы "призвать судьбу". Подойдя к ним, она трижды должна была громко сказать: "Судьба-судьба, иди ко мне ужинать!". По народным поверьям, у одинокой девушки вскоре должен появиться парень. Если в этот момент еще и петух прокукарекает – вероятность положительного исхода ритуала возрастала многократно.

Чтобы узнать, каким будет достаток в браке, девушки перед ужином перебирали крупу, положив в нее золотые, серебряные и железные предметы. Что первым вытащит девушка, таким и достаток в ее семье будет.

Маршрут, по которому под дверью появится суженый-ряженый, в этот вечер мог предсказать и собачий лай. Девушка выходила на улицу и слушала, откуда доносится лай. По преданиям, именно с той стороны должен был прийти жених.

[ + – ] Гадание на ветке вишни было самым популярным на Екатерины Фото: Fonstola

Чего нельзя делать на Екатерины

Отправляться в дальнюю дорогу. Лучше подвинуть выезд на день;

Ссориться, злословить, оскорблять других и обижаться;

Танцевать, устраивать шумные гулянки;

Нельзя есть мясные и молочные блюда. Разрешено употреблять в пищу постные блюда: суп, тушеные овощи, кашу, ржаной хлеб;

Убирать, стирать, ремонтировать, заниматься рукоделием;

Беременным следует весь день посвятить отдыху. Наши предки верили, что это облегчит роды;

Нельзя жечь камин, печь или костер, чтобы "жизнь не задымилась".

Приметы