7 грудня – день святої Катерини: традиції, обряди та ворожіння на нареченого

На Катерини дівчата ворожили на наречених, і в них існував цілий арсенал способів дізнатися не лише звідки судженого чекати, а й яке буде сімейне життя.

7 грудня православні християни святкують день великомучениці Катерини, яка вважається покровителькою шлюбу, сімейного щастя, пологів і материнства. Фокус зібрав цікаві факти про це свято та з'ясував, чому його так люблять дівчата і шанують дорослі жінки.

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Історія свята

Катерина народилася у другій половині III століття у багатій і знатній олександрійській сім'ї. Вона здобула приголомшливу освіту, мала гострий і допитливий розум, а також була дуже гарною. У 17 років дівчина не знала відбою від наречених, представників найзнатніших сімей імперії. Проте вона не хотіла виходити заміж за першого зустрічного і заявила, що її чоловіком стане тільки той, хто перевершить її за красою, знатністю, багатством і розумом.

Мати Катерини, таємна християнка, повела доньку до мудрого старця, який сказав, що знає гідного її юнака.

"Краса Його світліша за сонячне сяйво, мудрість Його керує всім створінням, багатство Його розливається по всьому світу, але це не зменшує Його, а множить, висота роду Його — невимовна", — промовив старий.

Образ небесного нареченого оселив у душі дівчини гаряче бажання побачити його. На прощання мудрець дав їй ікону Богоматері з немовлям на руках і наказав молитися, щоб мати Ісуса дарувала їй видіння зі своїм сином.

[ + – ] Свята Катерина Олександрійська Фото: З відкритих джерел

Під час всенічної молитви Катерина побачила Богоматір із немовлям, проте дитина відвернулась від дівчини і сказала, що вона "потворна, худорлява, жебрача і божевільна, як і кожна людина, не обмита водами святого Хрещення і незапечатана печаткою Духа Святого".

Після цього вона в сльозах знову пішла до старця, який хрестив її. Цього разу під час молитви та явлення Богородиці з дитиною Ісус дав їй перстень, заручивши її із собою. Коли бачення закінчилося, Катерина побачила у себе на пальці обручку.

Спокусити Катерину намагався сам імператор Максимін, відомий своїм гонінням християн, проте ніякі обіцянки багатства і слави не спокусили Катерину, і вона відмовила правителю, за що була кинута до в'язниці. Після ще кількох безуспішних спроб завоювати серце Катерини імператор наказав знеголовити її. Лягаючи на плаху, вона молилася Ісусові, демонструючи незламність своєї віри.

Після смерті ангели перенесли мощі святої Катерини на Синайську гору. У VI столітті були знайдені її голова та ліва рука. Їх із почестями перенесли до новоствореного храму Синайського монастиря.

Ворожіння на нареченого

Оскільки свята Катерина Олександрійська вважається покровителькою наречених, у цей день дівчата ворожили на нареченого та на те, яким буде їхній шлюб. Оскільки 7 грудня продовжується Різдвяний піст, є певні правила, що забороняють, наприклад, веселощі та танці. Проте юні красуні все одно влаштовували вечорниці, на яких ворожили на майбутнє.

Найпростішим і, як подейкують, дієвішим способом дізнатися про майбутнє заміжжя, було зірвати вишневу гілочку і поставити її у воду. Якщо вона розпуститься до Різдва (7 січня) — шлюб буде міцним і щасливим.

Ще один спосіб дізнатися про нареченого — сховати під подушку скоринку хліба з вечері зі словами "Наречений мій ряжений, приходь швидше, нагодую тебе". Хто насниться, той і під вінець поведеться.

Вранці в день святої Катерини дівчата набирали воду в таз або велику миску, вмивалися нею і дивилися: якщо бриж на воді швидко зникав, це обіцяло швидку зустріч із нареченим.

Якщо на вечірницях збиралося багато одиноких дівчат, вони ворожили на те, коли кожна з них вийде заміж, за допомогою чобіт. Переставляючи їх по черзі, вони міряли будинок від столу до порога. Чий чобіт вийде за поріг, та дівчина першою вийде заміж у наступному році.

Ще одне ворожіння на заміжжя полягало в тому, що дівчині, яка щиро хотіла під вінець, треба було зірвати кілька листочків із різних фруктових дерев і сховати їх під подушку. Вранці треба було дістати один із них. Якщо траплявся яблуневий листочок — весілля в найближчий рік не передбачалося.

Вважалося, що на Катерини самотня дівчина може заманити нареченого. Для цього потенційна наречена брала чашку з вечерею або миску з кашею, обертала її рушником і йшла до воріт, щоб закликати долю. Підійшовши до них, вона тричі мала голосно сказати: "Доле-доле, йди до мене вечеряти!". За народними повір'ями, у самотньої дівчини незабаром має з'явитися хлопець. Якщо в цей момент ще й півень прокукарікає — ймовірність позитивного результату ритуалу зростала багаторазово.

Щоб дізнатися, яким буде достаток у шлюбі, дівчата перед вечерею перебирали крупу, поклавши в неї золоті, срібні та залізні предмети. Що першим витягне дівчина, таким і достаток у її сім'ї буде.

Маршрут, яким під дверима з'явиться суджений-ряджений, цього вечора міг передбачити і собачий гавкіт. Дівчина виходила надвір і слухала, звідки долинає гавкіт. За переказами, саме з того боку мав прийти наречений.

[ + – ] Ворожіння на гілці вишні було найпопулярнішим на Катерини Фото: Fonstola

Чого не можна робити на Катерини:

вирушати в далеку дорогу. Краще посунути виїзд на день;

сваритися, лихословити, ображати інших та ображатись;

танцювати, влаштовувати галасливі гулянки;

не можна їсти м'ясні та молочні страви. Дозволено вживати в їжу пісні страви: суп, тушковані овочі, кашу, житній хліб;

прибирати, прати, ремонтувати, займатися рукоділлям;

вагітним варто весь день присвятити відпочинку. Наші пращури вірили, що це полегшить пологи;

не можна палити камін, піч або багаття, щоб "життя не задимилося".

Прикмети