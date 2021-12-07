Кейт Бекинсейл продемонстрировала стильный образ для Нового года

Белоснежный образ актрисы идеально подойдет для праздничного выхода в свет

48-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл известна по ролям в картинах "Другой мир", "Перл-Харборʼ" и т. д. накануне посетила церемонию вручения наград British Independent Film Awards 2021 в Лондоне. Для этого мероприятия она выбрала очень нежный и стильный образ от Jenny Packhan. На актрисе было длинное, приталенное, белоснежное платье с блестящими рукавами, расшитыми камнями. В качестве аксессуаров Кейт выбрала длинные серьги, минималистичные кольца и чёрный клатч.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Кейт Бекинсейл на British Independent Film Awards 2021

Поклонники актрисы одобрили нежный образ и засыпали ее положительными комментариями: "Ты похожа на нежный цветок", "Необычное платье" и т.д. Судя по всему, такой белоснежный образ идеально подойдет для празднования нового года и создаст хорошее настроение его владелице и окружающим.

Ранее мы рассказывали о домашнем любимце Кейт Бекинсейл коте Клайве, который стал мемом в Сети из-за своего выражения лица. Кроме Клайва, у нее дома живут кошка и померанский шпиц.

Напомним, в 2009 году Кейт Бекинсейл признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Esquire. А ранее в 2002 году журнал Hello! назвал Кейт первой красавицей Англии, а в 2003 году журнал Maxim поставил актрису на 16-е место в списке "HOT 100".