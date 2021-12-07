Кейт Бекінсейл продемонструвала стильний образ для Нового року

Білосніжний образ акторки ідеально підійде для святкового виходу у світ

48-річна британська акторка Кейт Бекінсейл відома за ролями в картинах "Інший світ", "Перл-Харбор" тощо напередодні відвідала церемонію вручення нагород British Independent Film Awards 2021 у Лондоні. Для цього заходу вона обрала дуже ніжний та стильний образ від Jenny Packhan. На акторці була довга приталена білосніжна сукня з блискучими рукавами, розшитими каменями. Як аксесуари Кейт обрала довгі сережки, мінімалістичні каблучки та чорний клатч.

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[ + – ] Кейт Бекінксейл на British Independent Film Awards 2021

Прихильники акторки схвалили ніжний образ та засипали її позитивними коментарями: "Ти схожа на ніжну квітку", "Незвичайна сукня" тощо. Судячи з усього, такий білосніжний образ ідеально підійде для святкування прийдешнього Нового року та створить хороший настрій його власниці та оточенню.

Раніше ми розповідали про домашнього улюбленця Кейт Бекінсейл кота Клайва, який став мемом у мережі через свій вираз обличчя. Крім Клайва, у неї вдома живуть ще кішка та померанський шпіц.

Нагадаємо, у 2009 році Кейт Бекінсейл визнали найсексуальнішою жінкою планети за версією журналу Esquire. А раніше у 2002 році журнал Hello! назвав Кейт першою красунею Англії, а у 2003 році журнал Maxim поставив акторку на 16-те місце в списку "HOT 100".