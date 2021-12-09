Pantone назвал и показал цвет 2022 года (видео)

Впервые в истории Института цвета Pantone оттенок года был создан искусственно.

Институт цвета Pantone объявил цвет 2022 года, и таковым стал Pantone 17-3938 Very Peri, сообщается на сайте компании.

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Синий с фиолетово-красным оттенком цвет – совершенно новый в каталоге Института и ранее никогда в нем не фигурировал. Он сочетает в себе "верность и постоянство синего цвета с энергией и волнением красного".

Very Peri символизирует глобальный дух времени и переходной процесс, который сейчас переживает человечество.

"По мере того, как мы выходим из периода интенсивной изоляции, наши представления и стандарты меняются, а наша физическая и цифровая жизни сливаются по-новому. Цифровой дизайн помогает нам расширить границы реальности, открывая дверь в динамичный виртуальный мир, где мы можем исследовать и создавать новые цветовые возможности. Тенденции в играх, растущая популярность метавселенной и рост художественного сообщества в цифровом пространстве. PANTONE 17-3938 Very Peri иллюстрирует слияние современной жизни и то, как цветовые тенденции в цифровом мире проявляются в физическом мире и наоборот", – подчеркивают сотрудники Института.

[ + – ] Цвет 2022 года – Very Peri

По словам вице-президента Института цвета Pantone Лори Прессман, создание цвета в лаборатории – первый случай в их истории, поскольку ранее ничего подобного не делали.

"Поскольку общество продолжает осознавать, что цвет является важной формой общения и способом выражать и влиять на идеи и эмоции, вовлекать и общаться, сложность этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами", – заявила она.

В Pantone отмечают, что процесс выбора цвета года требует вдумчивого рассмотрения и анализа тенденций. Перед тем, как сделать выбор, специалисты по цвету Pantone из Pantone Color Institute исследуют мир в поисках новых цветовых решений. Сюда могут входить индустрия развлечений и фильмы в процессе производства, передвижные коллекции произведений искусства и новых художников, мода, все области дизайна, популярные направления путешествий, а также новый образ жизни, стили игры и социально-экономические условия.

Влияния также могут быть связаны с новыми технологиями, материалами, текстурами и эффектами, влияющими на цвет, соответствующими платформами социальных сетей и даже предстоящими спортивными событиями, привлекающими внимание всего мира. В течение 23 лет цвет года по версии Pantone оказывал влияние на разработку продуктов и решения о закупках во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.