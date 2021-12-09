Pantone назвав і показав колір 2022 року (відео)

Уперше в історії Інституту кольору Pantone відтінок року було створено штучно.

Інститут кольору Pantone оголосив колір 2022 року, і таким став Pantone 17-3938 Very Peri, повідомляється на сайті компанії.

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Синій із фіолетово-червоним відтінком колір — абсолютно новий у каталозі Інституту та раніше ніколи в ньому не фігурував. Він поєднує в собі "вірність і сталість синього кольору з енергією і хвилюванням червоного".

Very Peri символізує глобальний дух часу та перехідний процес, який зараз переживає людство.

"У міру того, як ми виходимо з періоду інтенсивної ізоляції, наші уявлення та стандарти змінюються, а наше фізичне та цифрове життя зливаються по-новому. Цифровий дизайн допомагає нам розширити межі реальності, відкриваючи двері в динамічний віртуальний світ, де ми можемо досліджувати та створювати нові колірні можливості. Тенденції в іграх, підвищена популярність метавсесвіту та зростання художньої спільноти в цифровому просторі. PANTONE 17-3938 Very Peri ілюструє зливання сучасного життя і те, як колірні тенденції у цифровому світі проявляються у фізичному світі та навпаки", — підклеслюють співробітники Інституту.

[ + – ] Колір 2022 — Very Peri

За словами віцепрезидентки Інституту кольору Pantone Лорі Прессман, створення кольору в лабораторії — перший випадок у їхній історії, оскільки раніше нічого подібного не робили.

"Оскільки суспільство продовжує усвідомлювати, що колір є важливою формою спілкування і способом виражати та впливати на ідеї та емоції, залучати та спілкуватися, складність цього нового синього відтінку з червоно-фіолетовим присмаком підкреслює величезні можливості, які відкриваються перед нами", — заявила вона.

У Pantone зазначають, що процес вибору кольору року потребує вдумливого розгляду й аналізу тенденцій. Перед тим, як зробити вибір, фахівці з кольору Pantone із Pantone Color Institute досліджують світ у пошуках нових колірних рішень. Сюди можуть входити індустрія розваг і фільми в процесі виробництва, пересувні колекції творів мистецтва та нових художників, мода, всі галузі дизайну, популярні напрями подорожей, а також новий спосіб життя, стилі гри та соціально-економічні умови.

Впливи можуть бути пов'язані з новими технологіями, матеріалами, текстурами й ефектами, що впливають на колір, відповідними платформами соціальних мереж і навіть майбутніми спортивними подіями, що привертають увагу всього світу. Протягом 23 років колір року за версією Pantone впливав на розробку продуктів і рішення про закупівлю у багатьох галузях, враховуючи моду, меблі для дому та промисловий дизайн, а також упаковку продуктів і графічний дизайн.