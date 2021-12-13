Мадонна показала свою коллекцию картин Фриды Кало

Поп-дива может похвастаться неплохим собранием произведений искусства, которое оценивают в 100 миллионов долларов

Мадонна опубликовала в своем Instagram серию фотографий из своего дома Hidden Hills в Калифорнии. Хоть имением поп-дива обзавелась только в апреле этого года, купив его у исполнителя The Weeknd за 19 миллионов долларов, но, как видно, уже успела обновить обстановку и развесить картины известной мексиканской художницы Фриды Кало. Об этом пишет Daily Mail.

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Всего Мадонна владеет пятью полотнами Фриды, однако на снимках она продемонстрировала только две из них: автопортрет художницы с ее домашней обезьянкой и картину под названием "Раненый олень" 1946 года.

[ + – ] Мадонна в ее новом имении Hidden Hills в Калифорнии Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна в ее новом имении Hidden Hills в Калифорнии Фото: Instagram madonna

63-летняя певица известна своей страстью к искусству, и ее коллекцию оценивают в более, чем 100 миллионов долларов. Она больше всего любит художниц Фриду Кало и Тамару Лемпицка, но в ее собрании есть произведения Сальвадора Дали, Диего Ривьеры, Фернана Леже и Пикассо. По слухам, певица также восхищена работами уличного художника Бэнкси.

А картиной Фриды Кало "Мое рождение" (1932) Мадонна настолько дорожит, что не согласилась показать ее на выставке Детройтского института искусств, хотя позже поддалась просьбам галереи Тейт.

[ + – ] Мадонна в ее новом имении Hidden Hills в Калифорнии Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна в ее новом имении Hidden Hills в Калифорнии Фото: Instagram madonna

Впрочем, демонстрируя бесценные полотна, Мадонна не фокусировала на них внимание. Она подписала снимки "в моем уголке, в моем удобном кресле я могу быть тем, кем я пожелаю" и отметила, что мебель была куплена в Марокко.

Также она продемонстрировала сборник стихов "Посвящение" поэтессы Мэри Оливер, лауреатки Пулитцеровской премии.

Ранее Мадонна объявила, что "почти закончила" сценарий своего автобиографического фильма, который она написала в соавторстве с оскароносной сценаристкой Диабло Коди.