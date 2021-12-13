Мадонна показала свою коллекцию картин Фриды Кало
Поп-дива может похвастаться неплохим собранием произведений искусства, которое оценивают в 100 миллионов долларов
Мадонна опубликовала в своем Instagram серию фотографий из своего дома Hidden Hills в Калифорнии. Хоть имением поп-дива обзавелась только в апреле этого года, купив его у исполнителя The Weeknd за 19 миллионов долларов, но, как видно, уже успела обновить обстановку и развесить картины известной мексиканской художницы Фриды Кало. Об этом пишет Daily Mail.
Всего Мадонна владеет пятью полотнами Фриды, однако на снимках она продемонстрировала только две из них: автопортрет художницы с ее домашней обезьянкой и картину под названием "Раненый олень" 1946 года.
63-летняя певица известна своей страстью к искусству, и ее коллекцию оценивают в более, чем 100 миллионов долларов. Она больше всего любит художниц Фриду Кало и Тамару Лемпицка, но в ее собрании есть произведения Сальвадора Дали, Диего Ривьеры, Фернана Леже и Пикассо. По слухам, певица также восхищена работами уличного художника Бэнкси.
А картиной Фриды Кало "Мое рождение" (1932) Мадонна настолько дорожит, что не согласилась показать ее на выставке Детройтского института искусств, хотя позже поддалась просьбам галереи Тейт.
Впрочем, демонстрируя бесценные полотна, Мадонна не фокусировала на них внимание. Она подписала снимки "в моем уголке, в моем удобном кресле я могу быть тем, кем я пожелаю" и отметила, что мебель была куплена в Марокко.
Также она продемонстрировала сборник стихов "Посвящение" поэтессы Мэри Оливер, лауреатки Пулитцеровской премии.
Ранее Мадонна объявила, что "почти закончила" сценарий своего автобиографического фильма, который она написала в соавторстве с оскароносной сценаристкой Диабло Коди.