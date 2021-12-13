Мадонна показала свою колекцію картин Фріди Кало
Поп-діва може похвалитися непоганими зборами творів мистецтва, які оцінюють у 100 мільйонів доларів
Мадонна опублікувала у своєму Instagram серію фотографій зі свого будинку Hidden Hills у Каліфорнії. Хоч маєтком поп-діва обзавелася лише у квітні цього року, придбавши його у виконавця The Weeknd за 19 мільйонів доларів, але, очевидно, уже встигла оновити обстановку та розвісити картини відомої мексиканської художниці Фріди Кало. Про це пише Daily Mail.
Загалом Мадонна володіє п'ятьма полотнами Фріди, проте на знімках вона продемонструвала лише два з них: автопортрет художниці з її домашньою мавпочкою та картину під назвою "Поранений олень" 1946 року.
63-річна співачка відома своєю пристрастю до мистецтва, і її колекцію оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. Вона найбільше любить художниць Фріду Кало та Тамару Лемпицьку, але в її зборах є твори Сальвадора Далі, Дієго Рів'єри, Фернана Леже та Пікассо. За чутками, співачку також захопили роботи вуличного художника Бенксі.
А картиною Фріди Кало "Моє народження" (1932) Мадонна настільки дорожить, що не погодилася показати її на виставці Детройтського інституту мистецтв, хоча пізніше піддалася проханням галереї Тейт.
Втім, демонструючи безцінні полотна, Мадонна не фокусувала на них увагу. Вона підписала знімки "в моєму куточку, в моєму зручному кріслі я можу бути тим, ким я побажаю" і зазначила, що меблі були куплені в Марокко.
Також вона продемонструвала збірку поезій "Посвячення" поетеси Мері Олівер, лауреатки Пулітцерівської премії.
Раніше Мадонна оголосила, що "майже закінчила" сценарій свого автобіографічного фільму, який вона написала у співавторстві з оскароносною сценаристкою Діабло Коді.