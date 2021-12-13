Мадонна показала свою колекцію картин Фріди Кало

Поп-діва може похвалитися непоганими зборами творів мистецтва, які оцінюють у 100 мільйонів доларів

Мадонна опублікувала у своєму Instagram серію фотографій зі свого будинку Hidden Hills у Каліфорнії. Хоч маєтком поп-діва обзавелася лише у квітні цього року, придбавши його у виконавця The Weeknd за 19 мільйонів доларів, але, очевидно, уже встигла оновити обстановку та розвісити картини відомої мексиканської художниці Фріди Кало. Про це пише Daily Mail.

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Загалом Мадонна володіє п'ятьма полотнами Фріди, проте на знімках вона продемонструвала лише два з них: автопортрет художниці з її домашньою мавпочкою та картину під назвою "Поранений олень" 1946 року.

[ + – ] Мадонна в її новому маєтку Hidden Hills у Каліфорнії Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна в її новому маєтку Hidden Hills у Каліфорнії Фото: Instagram madonna

63-річна співачка відома своєю пристрастю до мистецтва, і її колекцію оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. Вона найбільше любить художниць Фріду Кало та Тамару Лемпицьку, але в її зборах є твори Сальвадора Далі, Дієго Рів'єри, Фернана Леже та Пікассо. За чутками, співачку також захопили роботи вуличного художника Бенксі.

А картиною Фріди Кало "Моє народження" (1932) Мадонна настільки дорожить, що не погодилася показати її на виставці Детройтського інституту мистецтв, хоча пізніше піддалася проханням галереї Тейт.

[ + – ] Мадонна в її новому маєтку Hidden Hills у Каліфорнії Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна в її новому маєтку Hidden Hills у Каліфорнії Фото: Instagram madonna

Втім, демонструючи безцінні полотна, Мадонна не фокусувала на них увагу. Вона підписала знімки "в моєму куточку, в моєму зручному кріслі я можу бути тим, ким я побажаю" і зазначила, що меблі були куплені в Марокко.

Також вона продемонструвала збірку поезій "Посвячення" поетеси Мері Олівер, лауреатки Пулітцерівської премії.

Раніше Мадонна оголосила, що "майже закінчила" сценарій свого автобіографічного фільму, який вона написала у співавторстві з оскароносною сценаристкою Діабло Коді.