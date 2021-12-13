73-летний отец Дэвида Бекхэма женился на 62-летней миллионерше

С матерью Дэвида Бекхэма его отец развелся после 32 лет брака, а о помолвке с новой подругой объявил в 2020-м.

73-летний отец легендарного футболиста Дэвида Бекхэма Тэд связал себя узами брака со своей 62-летней подругой Хилари Мередит, сообщает Evening Standart.

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Церемония бракосочетания прошла в тесном семейном кругу в лондонском Миддл-Темпле, и на ней присутствовали только ближайшие родственники пары.

Дэвид, у которого с отцом очень теплые отношения, был шафером и, похоже, счастлив за родителя, позируя на фото вместе с молодоженами и дочерью Хилари Шарлоттой.

[ + – ] Свадьба Тэда Бекхэма

Невеста была в элегантном белом атласном платье, а ее дочь – в синем бархатном наряде. Мужчины на снимке позируют в темно-синих костюмах, белых рубашках и шелковых галстуках темно-серого цвета.

Ни Дэвид, ни Виктория фото с новой женой Тэда не публиковали, а вот Хилари еще за несколько дней до свадьбы поделилась снимком своего теперь уже мужа, его сына и внука Ромео, сделанного во время просмотра футбольного матча. Она также изменила фамилию на Мередит-Бекхэм.

"Прекрасная картинка, три поколения @tedbeckhamdavid @davidbeckham @romeobeckham наслаждаются своим любимым видом спорта @manchesterunited", – подписала она кадр.

[ + – ] Дэвид Бекхэм с сыном Ромео и отцом

Пара познакомилась в 2019 году в рамках своей благотворительной деятельности для ветеранов армии в Broughton House Veteran Care Village и объявила о помолвке в марте 2020 года. Тэд Бекхэм ранее был женат на матери Дэвида Сандре, и они развелись в 2002 году после 32 лет брака. Развод родителей существенно подпортил отношения мужчины с семьей своего знаменитого сына, однако со временем они наладились.

Мередит – миллионерша, адвокат, лоббист и активистка кампании, наиболее известная своей работой в интересах вооруженных сил Великобритании, ветеранов и их семей. Она занимается защитой солдат, которые получили тяжелые травмы. Она руководит юридической фирмой Hilary Meredith Solicitors, а также является приглашенным профессором права и по делам ветеранов в Честерском университете. На ее странице в Instagram – множество публикаций посвященных бойцам США, пострадавшим в Ираке и других странах.

[ + – ] Тэд и Хилари – крайние слева

В свободное время Хилари любит рисовать, а также выращивает овощи и фрукты в собственной теплице. По ее словам, если бы она не стала юристом, то выбрала бы профессию археолога, поскольку любит раскопки и историю. .

После бракосочетания пара отправилась в свадебное путешествие за пределы Великобритании.

Напомним, два года назад Дэвид Бекхэм предстал в качестве жениха в рекламном ролике.