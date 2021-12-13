73-річний батько Девіда Бекхема одружився із 62-річною мільйонеркою

З матір'ю Девіда Бекхема його батько розлучився після 32 років шлюбу, а про заручини з новою подругою оголосив у 2020-му.

73-річний батько легендарного футболіста Девіда Бекхема Тед пов'язав себе шлюбом зі своєю 62-річною подругою Гіларі Мередіт, повідомляє Evening Standart.

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Церемонія одруження відбулася в тісному сімейному колі в лондонському Міддл-Темпле, і на ній були присутні лише найближчі родичі пари.

Девід, у якого з батьком дуже теплі стосунки, був дружбою і, схоже, щасливий за батька, позуючи на фото разом із молодятами та дочкою Гіларі Шарлоттою.

[ + – ] Весілля Теда Бекхема

Наречена була в елегантній білій атласній сукні, а її дочка – у синьому оксамитовому вбранні. Чоловіки на знімку позують у темно-синіх костюмах, білих сорочках та шовкових краватках темно-сірого кольору.

Ні Девід, ні Вікторія фото з новою дружиною Теда не публікували, а ось Гіларі ще за кілька днів до весілля поділилася знімком свого тепер чоловіка, його сина та онука Ромео, зробленого під час перегляду футбольного матчу. Вона також змінила прізвище на Мередіт-Бекхем.

"Прекрасна картинка, три покоління @tedbeckhamdavid @davidbeckham @romeobeckham насолоджуються своїм улюбленим видом спорту @manchesterunited", — підписала вона кадр.

[ + – ] Девід Бекхем із сином Ромео та батьком

Пара познайомилася у 2019 році в межах своєї благодійної діяльності для ветеранів армії в Broughton House Veteran Care Village та оголосила про заручини в березні 2020 року. Тед Бекхем раніше був одружений з матір'ю Девіда Сандрі, і вони розлучилися у 2002 після 32 років шлюбу. Розлучення батьків суттєво зіпсувало стосунки чоловіка із сім'єю свого знаменитого сина, проте згодом вони налагодилися.

Мередіт – мільйонерка, адвокатка, лобістка та активістка кампанії, найвідоміша своєю роботою на користь збройних сил Великобританії, ветеранів та їхніх сімей. Вона займається захистом солдатів, які зазнали тяжких травм. Вона керує юридичною фірмою Hilary Meredith Solicitors, а також є запрошеним професором права та у справах ветеранів у Честерському університеті. На її сторінці в Instagram – безліч публікацій, присвячених бійцям США, які постраждали в Іраку та інших країнах.

[ + – ] Тед і Гіларі — крайні ліворуч

У вільний час Гіларі любить малювати, а також вирощує овочі та фрукти у власній теплиці. За її словами, якби вона не стала юристом, то обрала б професію археолога, бо любить розкопки та історію.

Після одруження пара вирушила у весільну подорож за межі Великобританії.

Нагадаємо, два роки тому Девід Бекхем постав як наречений у рекламному ролику.