Цветные стрелки и алая помада. Топ-5 трендов макияжа на Новый год

Осталось всего несколько недель до той магической ночи, когда 2021 год сменится на 2022-й, и встретить его надо во всеоружии. А значит, макияж очень важен

Встреча нового года – это важное событие, и неважно, где слушать бой курантов: дома, в кругу семьи, на вечеринке с друзьями, или на шикарном приеме. Ведь с началом Нового года наступает новый этап в жизни, а это значит, что стоит встретить его с энтузиазмом и в эффектном образе, уверены стилисты, пишет Allure.

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И макияж не менее важен, чем наряд, прическа и новогодний маникюр. Последний, к слову, в силу того, что 2022 год будет годом тигра, уже обзавелся новыми "тигриными" трендами.

Важно помнить, что новогодний макияж должен сочетать в себе роскошь вечернего и выражать по-детски праздничное настроение. Но тренды конца 2021 года таковы, что каждая модница сможет подобрать для себя что-то особенное.

Стилисты настаивают на одном правиле: новогодний макияж должен быть ярким и сияющим. А это значит, что не стоит экономить на блестках и глиттере.

Цветные стрелки

Главный тренд зимы 2021-2022. Смотрится эффектно, а цветной макияж поднимает настроение.

Тем более, что традиционные черные стрелки предполагают твердую руку и безупречную линию, тогда как цветные стрелки допускают некоторую небрежность, что хорошо для того, кто только начинает осваивать искусство макияжа.

Лавандовый макияж

Один из ключевых трендов декабря 2021. Особенно после того, как Институт цвета Pantone сообщил, что главным оттенком 2022 года стал созданный искусственно Pantone 17-3938 Very Peri, который представляет из себя синий с фиолетово-красным оттенком.

Он сочетает в себе "верность и постоянство синего цвета, в сочетании с энергией и волнением красного". Он символизирует глобальный дух времени и переходной процесс, который сейчас проживает человечество. В свою очередь, лавандовый отлично укладывается в палитру.

"Плавающая" подводка

Это фаворит стилистов 2021 года. Опять же, из-за множества вариаций на тему и возможности замаскировать стрелку, если рука дрогнула, и макияж получился кривоватый. Подобная техника предусматривает прорисовку стрелки под бровью с помощью лайнера, карандаша или теней.

[ + – ] Плавающая подводка в модном оттенке

Но лучший вариант – это нарисовать стрелку мягким карандашом и растушевать ее.

Синяя тушь

Ретро-тренд родом из начала 2000-х, который снова в моде. Синие ресницы можно сочетать с синими, или белыми стрелками, или вовсе обойтись без них.

[ + – ] Синяя тушь и подводка - тренд новогоднего макияжа

Если прокрасить нижние и верхние реснички, то получится очень новогодний образ в стиле Снегурочки.

Алая помада

Фаворит осени-зимы 2021/2022. Хотя нюдовый макияж не сдает позиций, нынешней зимой актуальны и другие цвета — малиновый, сливовый, винный, черничный и даже шоколадный.

Но алый остается главным трендом на Новый год. Матовая, или глянцевая помада будет отлично смотреться с ярким макияжем и, если поставить целью привлечь к себе повышенное внимание, то ярко-красный оттенок точно справится с этой задачей.