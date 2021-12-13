Кольорові стрілки та червоні помади. Топ-5 трендів макіяжу на Новий рік

Залишилося всього кілька тижнів до тієї магічної ночі, коли 2021 зміниться на 2022-й, і зустріти його треба у всеозброєнні. Отже, макіяж дуже важливий.

Зустріч Нового року — це важлива подія, і неважливо, де слухати бій курантів: вдома, у родинному колі, на вечірці з друзями, або на шикарному прийомі. Адже з початком Нового року настає новий етап у житті, а це означає, що варто зустріти його з ентузіазмом та в ефектному образі, упевнені стилісти, пише Allure.

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І макіяж не менш важливий, ніж вбрання, зачіска та новорічний манікюр. Останній, до слова, через те, що 2022 рік буде роком тигра, вже обзавівся новими "тигриними" трендами.

Важливо пам'ятати, що новорічний макіяж повинен поєднувати в собі розкіш вечірнього та висловлювати по-дитячому святковий настрій. Але тренди кінця 2021 року такі, що кожна модниця зможе підібрати для себе щось особливе.

Стилісти наполягають на одному правилі: новорічний макіяж має бути яскравим та сяйливим. А це означає, що не варто економити на блискітках і глітері.

Кольорові стрілки

Головний тренд зими 2021-2022. Виглядає ефектно, а кольоровий макіяж піднімає настрій.

Тим більше, що традиційні чорні стрілки припускають тверду руку та бездоганну лінію, тоді як кольорові стрілки допускають деяку недбалість, що добре для того, хто починає освоювати мистецтво макіяжу.

Лавандовий макіяж

Один із ключових трендів грудня 2021 року. Особливо після того, як Інститут кольору Pantone повідомив, що головним відтінком 2022 року став створений штучно Pantone 17-3938 Very Peri, який є синім із фіолетово-червоним відтінком.

Він поєднує в собі "вірність і сталість синього кольору, в поєднанні з енергією та хвилюванням червоного". Він символізує глобальний дух часу та перехідний процес, який зараз проживає людство. Водночас лавандовий добре вкладається в гамму.

"Плаваюча" підводка

Це лідер стилістів 2021 року. Знову ж таки, через безліч варіацій на тему та можливості замаскувати стрілку, якщо рука здригнулася, і макіяж вийшов кривуватий. Подібна техніка передбачає промальовування стрілки під бровою за допомогою лайнера, олівця або тіней.

[ + – ] "Плаваюча" підводка в модному відтінку

Але найкращий варіант — це намалювати стрілку м'яким олівцем і розтушувати її.

Синя туш

Ретро-тренд родом із початку 2000-х, який знову в моді. Сині вії можна поєднувати із синіми або білими стрілками, або обійтися без них.

[ + – ] Синя туш і підводка — тренд новорічного макіяжу

Якщо пофарбувати нижні та верхні вії, то вийде дуже новорічний образ у стилі Снігуроньки.

Червона помада

Фаворит осені-зими 2021/2022. Хоча нюдовий макіяж не здає позицій, цієї зими актуальні й інші кольори — малиновий, сливовий, винний, чорничний і навіть шоколадний.

Але червоний залишається головним трендом на Новий рік. Матова, або глянсова помада відмінно виглядатиме з яскравим макіяжем і, якщо поставити за мету привернути до себе підвищену увагу, то яскраво-червоний відтінок точно впорається з цим завданням.