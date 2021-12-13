Французская модная журналистка Камиль Шарьер вышла замуж за продюсера
Одна из самых известных парижанок, пишущих о моде, отпраздновала свадьбу в культовом ресторане Maxim's и несколько раз меняла платья
В последний месяц 2021 года вышла замуж известный модный блогер и журналистка Камиль Шарьер. Избранником It Girl стал продюсер Франсуа Ларпен. Об этом пишет Vogue.
Камиль и Франсуа обручились на Сицилии после двух лет отношений. Свадьбу пришлось отложить по уже традиционной для многих селебрити причине – пандемии коронавируса, но на минувших выходных влюбленные зарегистрировали брак в Париже.
Для свадебного банкета пара выбрала одно из самых культовых мест Парижа, ресторан Maxim's.
За стиль невесты отвечала ее подруга Александра Кронан. Вместо традиционного платья с фатой и шлейфом, Камиль появилась перед гостями в полупрозрачной юбке-миди и блузе с пышными рукавами.
Ее волосы украшали нити жемчуга, а образ она дополнила лаконичными белыми лодочками Romy Pump от Jimmy Choo и нюдовым макияжем.
Впрочем, для праздничного банкета Камиль выбрала более откровенное платье: из белых кружев с открытой спиной и глубоким декольте от бренда Harris Reed.
Третьим платьем, в котором Камиль веселилась на вечеринке, стал наряд от Chanel. Свадьбу журналистки таблоиды уже назвали "самой парижской из всех парижских свадеб".
Напомним, Камиль — основательница всемирно известного блога о моде Camile over the Rainbow. Ранее она писала для изданий NET-A-PORTER и Matchesfashion.com. Она также сотрудничала с брендами H&M и Chloe.
Свой блог Камиль начала вести еще в 2010 году. Она родилась и сейчас живет в Париже, однако до недавнего времени ее вторым домом был Лондон. Камиль называют образцом стиля cool-kid.