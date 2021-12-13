Французская модная журналистка Камиль Шарьер вышла замуж за продюсера

Одна из самых известных парижанок, пишущих о моде, отпраздновала свадьбу в культовом ресторане Maxim's и несколько раз меняла платья

В последний месяц 2021 года вышла замуж известный модный блогер и журналистка Камиль Шарьер. Избранником It Girl стал продюсер Франсуа Ларпен. Об этом пишет Vogue.

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Камиль и Франсуа обручились на Сицилии после двух лет отношений. Свадьбу пришлось отложить по уже традиционной для многих селебрити причине – пандемии коронавируса, но на минувших выходных влюбленные зарегистрировали брак в Париже.

[ + – ] Свадьба Камиль Шарьер и Франсуа Ларпена

Для свадебного банкета пара выбрала одно из самых культовых мест Парижа, ресторан Maxim's.

За стиль невесты отвечала ее подруга Александра Кронан. Вместо традиционного платья с фатой и шлейфом, Камиль появилась перед гостями в полупрозрачной юбке-миди и блузе с пышными рукавами.

Ее волосы украшали нити жемчуга, а образ она дополнила лаконичными белыми лодочками Romy Pump от Jimmy Choo и нюдовым макияжем.

Впрочем, для праздничного банкета Камиль выбрала более откровенное платье: из белых кружев с открытой спиной и глубоким декольте от бренда Harris Reed.

[ + – ] Камиль Шарьер с подругой на свадебном банкете Фото: Instagram camillecharriere

Третьим платьем, в котором Камиль веселилась на вечеринке, стал наряд от Chanel. Свадьбу журналистки таблоиды уже назвали "самой парижской из всех парижских свадеб".

[ + – ] Свадьба Камиль Шарьер и Франсуа Ларпена

Напомним, Камиль — основательница всемирно известного блога о моде Camile over the Rainbow. Ранее она писала для изданий NET-A-PORTER и Matchesfashion.com. Она также сотрудничала с брендами H&M и Chloe.

Свой блог Камиль начала вести еще в 2010 году. Она родилась и сейчас живет в Париже, однако до недавнего времени ее вторым домом был Лондон. Камиль называют образцом стиля cool-kid.