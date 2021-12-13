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Французька модна журналістка Каміль Шар'єр вийшла заміж за продюсера

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Фото: Instagram camillecharriere

Одна з найвідоміших парижанок, які пишуть про моду, відсвяткувала весілля в культовому ресторані Maxim's і кілька разів міняла сукні.

В останній місяць 2021 року вийшла заміж відома модна блогерка та журналістка Каміль Шар'єр. Обранцем It Girl став продюсер Франсуа Ларпен. Про це пише Vogue.

Каміль і Франсуа побралися на Сицилії після двох років стосунків. Весілля довелося відкласти з уже традиційної для багатьох селебріті причини — пандемії коронавірусу, але минулими вихідними закохані зареєстрували шлюб у Парижі.

Весілля Каміль Шар'єр і Франсуа Ларпена

Для весільного банкету пара обрала одне з найкультовіших місць Парижа, ресторан Maxim's.

За стиль нареченої відповідала її подруга Олександра Кронан. Замість традиційної сукні з фатою і шлейфом, Каміль з'явилася перед гостями у напівпрозорій спідниці-міді та блузі з пишними рукавами.

Її волосся прикрашало нитки перлів, а образ вона доповнила лаконічними білими човниками Romy Pump від Jimmy Choo та нюдовим макіяжем.

Утім, для святкового банкету Каміль обрала більш відверту сукню: з білих мережив із відкритою спиною і глибоким декольте від бренду Harris Reed.

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Каміль Шар'єр із подругою на весільному бенкеті
Фото: Instagram camillecharriere

Третьою сукнею, в якій Каміль веселилася на вечірці, стало вбрання від Chanel. Весілля журналістки таблоїди вже назвали "найпаризьким з усіх паризьких весіль".

Весілля Каміль Шар'єр і Франсуа Ларпена

Нагадаємо, Каміль — засновниця всесвітньо відомого блогу про моду Camile over the Rainbow. Раніше вона писала для видань NET-A-PORTER і Matchesfashion.com. Вона також співпрацювала з брендами H&M та Chloe.

Свій блог Каміль почала вести ще в 2010 році. Вона народилася і зараз живе в Парижі, проте донедавна її другим будинком був Лондон. Каміль називають взірцем стилю cool-kid.