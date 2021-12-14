Ужастик, боевик и комедия: Топ-6 любимых ретро-фильмов на Новый год

Уже скоро начнется рождественско-новогодний марафон, когда один праздник сменяет другой, и все это "безобразие" сопровождается правильно подобранными фильмами для настроения

С Новым годом и Рождеством уже давно ассоциируется несколько фильмов, список которых практически неизменен. Это и "Ирония судьбы, или С легким паром!", и "Один дома", и "Реальная любовь". Традиционно праздничные фильмы милые, позитивные и настраивают на правильное новогоднее настроение, которое отлично подходит ко всем прочим атрибутам торжества:: поиску подарков, декору и накрытому столу.

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Но иногда хочется немного разбавить атмосферу, которая сопровождает нескончаемый поток рождественских гимнов и новогодних песенок и для этого отлично подойдут пять нетрадиционных, но очень праздничных фильмов, в которых есть все атрибуты Рождества и Нового года, только режиссеры постарались обыграть их по-новому. Конечно же, мы давно знаем эти картины, но посмотреть их на праздники всегда приятно.

Гремлины (Gremlins, 1984)

Фильм, в котором милые пушистые существа, называемые могвай, становились склизкими вредными гремлинами, превращающих жизнь жителей маленького городка в ад на Рождество, упорно называется фильмом ужасов. Хотя, скорей это черная комедия. Снял фильм Джо Данте, режиссер таких хорроров, как "Пираньи" и "Вой", а сценарий написал Крис Коламбус — режиссер "Одного дома". Это – современная интерпретация мифов о коварных гремлинах, которые живут ради того, чтобы разрушать все вокруг себя. К слову, во время Второй мировой войны именно гремлинам приписывались неполадки в военной технике.

[ + – ] Гизмо - главный персонаж фильма "Гремлины" Фото: Скриншот

По сюжету, подросток Билли Пельтцер получает в подарок от своего отца на Рождество милого Гизмо, которому нельзя контактировать с водой и есть после полуночи. И, конечно же избежать этих запретов у героев не получится, что и повлечет за собой непредсказуемые последствия.

[ + – ] Трейлер фильма "Гремлины"

Фильм изобилует черным юмором, сатирой на Рождество и проявлениями поп-культуры, увлекательным сюжетом и отличными спецэффектами. А Гизмо — главный герой фильма, с 1984 года не выходит из моды, оставаясь одним из самых узнаваемых персонажей в киноиндустрии.

Крепкий орешек (Die Hard, 1988)

Причем в этом случае фильмы лучше брать оптом, и не ограничиваться только первым "Крепким орешком". Сиквел, как м знаем, не менее увлекательный и очень рождественский. Герой Брюса Уиллиса снова спасает праздник и человеческие жизни.

[ + – ] Кадр из фильма "Крепкий орешек" Фото: Скриншот

Однако первый "Крепкий орешек" задал тон для боевиков на долгие годы. Здесь все стандартно, как в рыцарской саге: есть харизматичный злодей (Алан Рикман), есть немного нелепый, но очень смелый хороший парень (Брюс Уиллис), имеется даже условная прекрасная принцесса, которую спасает главный герой, — его жена (Бонни Беделиа).

[ + – ] Трейлер фильма "Крепкий орешек"

"Крепкий орешек" стал буквально хрестоматийным боевиком на долгие годы и приобрел статус культового. Просто даже потому что, он перевернул рождественскую историю с ног на голову: уютное Рождество у камина в кругу семьи превратилось в корпоративную вечеринку в небоскребе. В то время, как снежная погода, в этом случае была и вовсе исключена из "уравнения", а обмен подарками сменился напряженным противостоянием добра и зла. После этого фильма Уиллис стал супер-звездой, Рикман очень удачно дебютировав в Голливуде, стал знаменитостью мирового масштаба, а создатели отсняли еще четыре сиквела.

Плохой Санта (Bad Santa, 2003)

В рождественских фильмах Санта Клаус традиционно предстает в образе доброго дедушки, который дарит детям подарки и бороздит небо на санях с оленями. Но режиссер Терри Цвигофф решил, что эта история несколько банальна и уже всем поднадоела. Поэтому он снял фильм с Билли Бобом Торнтоном в главной роли.

[ + – ] Кадр из фильма "Плохой Санта" Фото: Скриншот

Его Санта не любит Рождество, терпеть не может свою работу и своего напарника, но зато умеет вскрывать сейфы, много пить и, как это не удивительно, даже способен проявить сочувствие. Фильм стал культовым и обзавелся сиквелом. Впрочем, "Плохого Санту 2" критики не оценили, заявив, что его и вовсе не нужно было снимать.

[ + – ] Трейлер фильма "Плохой Санта"

Бесконечно циничная, смешная и немного трогательная черная комедия "Плохой Санта" идеально подойдет тем, кто устал от рождественской мишуры.

Санта на продажу (Rare Exports, 2010)

Пожалуй, самый оригинальный рождественско-новогодний фильм, который сочетает в себе жанры фэнтези, ужасов, комедии и даже боевика. Сняли его в Финляндии, где, по легенде, в сказочной Лапландии и обитает подлинный Санта Клаус (или по-фински Йоулупукки).

[ + – ] Кадр из фильма "Санта на продажу" Фото: Скриншот

Впрочем, финский взгляд на главного праздничного персонажа весьма оригинален. Он злой и спит вечным сном в огромном кургане. А один из его подручных эльфов выбирается на свободу и терроризирует всю округу, похищая электроприборы, оленей и детей.

[ + – ] Трейлер фильма "Санта на продажу"

Предприимчивые финские оленеводы с помощью динамита избавляются от зловещего Санты, а его "эльфов" достают из-под земли, устраивают им курс переподготовки и отправляют за рубеж на экспорт в качестве "подлинных лапландских Санта Клаусов".

Крампус (Krampus, 2015)

Режиссер Майкл Догерти решил "испортить" Рождество, вытащив на свет легенду про мрачного и злобного Крампуса – рогатого чудовища, который сопровождает Святого Николая, и пока святой одаривает послушных детей подарками, похищает и наказывает тех, кто плохо себя вел.

[ + – ] Кадр из фильма "Крампус" Фото: Скриншот

По сюжету, в лапы Крампуса попадают члены семьи Энджел, которые традиционно собираются на Рождество, хоть, на самом деле не слишком все этому рады.

[ + – ] Трейлер фильма "Крампус"

Ясно, что ничего хорошего из этого собрания не получится, ведь все они не слишком послушно себя вели. А у Крампуса огромный арсенал кошмарных идей. Например, он может оживить и сделать кровожадными даже пряничных человечков.

Рождество на двоих (Last Christmas, 2019)

Фильм со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк. И предстала она в нем не в образе суровой и беспощадной "матери драконов", а в виде персонажа, который по ее собственному признанию, больше напоминает ее саму. Эмилии досталась роль наивной, закомплексованной и замкнутой девушки, которая работает продавцом в магазине рождественских подарков, для чего ей приходится переодеваться в сказочного эльфа. Девушка все время все портит и принимает неправильные решения.

[ + – ] Эмилия Кларк в фильме "Рождество на двоих" Фото: Скриншот

Однако все меняется, когда она встречает симпатичного и обаятельного Тома, который немедленно завоевывает ее сердце.

[ + – ] Трейлер фильма "Рождество на двоих"

Это была бы обычная романтическая рождественская история, но это все-таки британский фильм и к написанию сценария приложила руку сама Эмма Томпсон, которая исполнила в картине одну из главных ролей. Так что фильм получился в меру грустным, забавным, сказочным и, конечно, романтичным. Словом, это отличная альтернатива уже сложившемуся списку праздничных фильмов.

Бонус: очень черная комедия "Тихая ночь" (Silent Night, 2021)

Эта новинка только выйдет на экраны. Главную роль в нем исполнила Кира Найтли, также засветились Роуз-Лили Депп и Люси Панч. Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто еще в сентябре 2021, официально на экраны Великобритании и США он вышел только 3 декабря.

[ + – ] Кадр из фильма "Тихая ночь" Фото: Скриншот

Судя по трейлеру, зрителей ожидает вовсе не традиционный взгляд на Рождество. Семья и друзья собираются в уютном особняке в Сочельник, и все вроде, идет по плану, и только одно нарушает рождественские планы – атака неизвестного газа, убивающего все живое.

[ + – ] Трейлер фильма "Тихая ночь"

Впрочем, режиссер Камилль Гриффин обещает хоть и "черную" комедию, но все-таки комедию, так что, вполне вероятно, зрелище окажется куда позитивней, чем можно ожидать.