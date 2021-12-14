Жахи, бойовик і комедія: Топ-6 улюблених ретро-фільмів на Новий рік

Уже скоро почнеться різдвяно-новорічний марафон, коли одне свято змінює інше, і все це "неподобство" супроводжується правильно підібраними фільмами для настрою

Із Новим роком і Різдвом вже давно асоціюється кілька фільмів, список яких практично незмінний. Це й "Іронія долі, або З легкою парою!", й "Сам удома", і "Реальне кохання". Традиційно святкові фільми милі, позитивні та налаштовують на правильний новорічний настрій, який чудово пасує до всіх інших атрибутів урочистостей: пошуку подарунків, декору та накритого столу.

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Але іноді хочеться трохи розбавити атмосферу, яка супроводжує нескінченний потік різдвяних гімнів і новорічних пісеньок, і для цього чудово пасуватимуть п'ять нетрадиційних, але дуже святкових фільмів, у яких є всі атрибути Різдва та Нового року, тільки режисери намагалися обіграти їх по-новому. Звісно, ми давно знаємо ці картини, але подивитися їх на свята завжди приємно.

Гремліни (Gremlins, 1984)

Фільм, у якому милі пухнасті істоти, звані могвай, ставали слизовими шкідливими гремлінами, які перетворюють життя мешканців маленького містечка на пекло на Різдво, наполегливо називається фільмом жахів. Хоча, швидше, це чорна комедія. Зняв фільм Джо Данте, режисер таких горорів як "Піраньї" та "Вой", а сценарій написав Кріс Коламбус — режисер "Сам удома". Це сучасна інтерпретація міфів про підступних гремлінів, які живуть заради того, щоб руйнувати все навколо себе. До речі, під час Другої світової війни саме гремлінам приписувалися неполадки у військовій техніці.

[ + – ] Гізмо – головний персонаж фільму "Гремліни" Фото: Скриншот

За сюжетом, підліток Біллі Пельтцер отримує в подарунок від свого батька на Різдво милого Гізмо, якому не можна контактувати з водою та їсти після опівночі. І, звичайно ж, уникнути цих заборон у героїв не вийде, що й спричинить непередбачувані наслідки.

[ + – ] Трейлер фільму "Гремліни"

Фільм рясніє чорним гумором, сатирою на Різдво та проявами поп-культури, захоплюючим сюжетом і відмінними спецефектами. А Гізмо — головний герой фільму, з 1984 року не виходить із моди, залишаючись одним із найвідоміших персонажів у кіноіндустрії.

Міцний горішок (Die Hard, 1988)

Причому в цьому випадку фільми краще брати оптом і не обмежуватися лише першим "Міцним горішком". Сиквел, як ми знаємо, не менш цікавий і дуже різдвяний. Герой Брюса Вілліса знову рятує свято та людські життя.

[ + – ] Кадр із фільму "Міцний горішок" Фото: Скриншот

Проте перший "Міцний горішок" задав тон для бойовиків на довгі роки. Тут усе стандартно, як у лицарській сазі: є харизматичний лиходій (Алан Рікман), є трохи безглуздий, але дуже сміливий добрий хлопець (Брюс Вілліс), є навіть умовна прекрасна принцеса, яку рятує головний герой, — його дружина (Бонні Беделіа).

[ + – ] Трейлер фильму "Міцний горішок"

"Міцний горішок" став буквально хрестоматійним бойовиком на довгі роки та набув статусу культового. Просто навіть тому, що він перевернув різдвяну історію з ніг на голову: затишне Різдво біля каміна в родинному колі перетворилося на корпоративну вечірку в хмарочосі. Тоді як сніжна погода в цьому випадку була зовсім виключена з "рівняння", а обмін подарунками змінився напруженим протистоянням добра та зла. Після цього фільму Вілліс став суперзіркою, Рікман, дуже вдало дебютувавши в Голлівуді, став знаменитістю світового масштабу, а творці відзняли ще чотири сиквели.

Поганий Санта (Bad Santa, 2003)

У різдвяних фільмах Санта Клаус традиційно постає в образі доброго дідуся, який дарує дітям подарунки та борознить небо на санях із оленями. Але режисер Террі Цвігофф вирішив, що ця історія дещо банальна та вже всім набридла. Тому він зняв фільм із Біллі Бобом Торнтоном у головній ролі.

[ + – ] Кадр із фільму "Поганий Санта" Фото: Скриншот

Його Санта не любить Різдво, терпіти не може свою роботу та свого напарника, зате вміє розкривати сейфи, багато пити і, як це не дивно, навіть здатний виявити співчуття. Фільм став культовим і обзавівся сиквелом. Утім, "Поганого Санту 2" критики не оцінили, заявивши, що його й не треба було знімати.

[ + – ] Трейлер фильму "Поганий Санта"

Безкінечно цинічна, смішна та трохи зворушлива чорна комедія "Поганий Санта" ідеально підійде тим, хто втомився від різдвяної мішури.

Санта на продаж (Rare Exports, 2010)

Мабуть, найоригінальніший різдвяно-новорічний фільм, який поєднує в собі жанри фентезі, жахів, комедії та навіть бойовика. Зняли його у Фінляндії, де, за легендою, у казковій Лапландії й мешкає справжній Санта Клаус (або по-фінськи Йоулупуккі).

[ + – ] Кадр із фільму "Санта на продаж" Фото: Скриншот

Утім фінський погляд на головного урочистого персонажа вельми оригінальний. Він злий і спить вічним сном у величезному кургані. А один із його підручних ельфів вибирається на волю та тероризує всю околицю, викрадаючи електроприлади, оленів і дітей.

[ + – ] Трейлер фильму "Санта на продаж"

Підприємливі фінські оленярі за допомогою динаміту позбавляються зловісного Санти, а його "ельфів" дістають з-під землі, влаштовують їм курс перепідготовки та відправляють за кордон на експорт як "справжніх лапландських Санта Клаусів".

Крампус (Krampus, 2015)

Режисер Майкл Догерті вирішив "зіпсувати" Різдво, витягнувши на світ легенду про похмурого та злісного Крампуса – рогате чудовисько, яке супроводжує Святого Миколая, і поки святий обдаровує слухняних дітей подарунками, викрадає та карає тих, хто погано поводився.

[ + – ] Кадр із фільму "Крампус" Фото: Скриншот

За сюжетом, у лапи Крампуса потрапляють члени сім'ї Енджел, які традиційно збираються на Різдво, хоч, насправді, не надто всі цьому раді.

[ + – ] Трейлери фильму "Крампус"

Ясно, що нічого доброго з цих зборів не вийде, адже всі вони не дуже слухняно поводилися. А Крампус має величезний арсенал кошмарних ідей. Наприклад, він може пожвавити та зробити кровожерливими навіть пряникових чоловічків.

Різдво на двох (Last Christmas, 2019)

Фільм із зіркою "Гри престолів" Емілією Кларк. І постала вона в ньому не в образі суворої та нещадної "матері драконів", а у вигляді персонажа, який, за її власним зізнанням, більше нагадує її саму. Емілії дісталася роль наївної, закомплексованої та замкнутої дівчини, яка працює продавцем у магазині різдвяних подарунків, для чого їй доводиться перевдягатися в казкового ельфа. Дівчина постійно все псує та приймає неправильні рішення.

[ + – ] Емілія Кларк у фільмі "Різдво на двох" Фото: Скриншот

Проте все змінюється, коли вона зустрічає симпатичного та привабливого Тома, який негайно завойовує її серце.

[ + – ] Трейлери фильму "Різдво на двох"

Це була б звичайна романтична різдвяна історія, але це таки британський фільм, і до написання сценарію доклала руку сама Емма Томпсон, яка виконала в картині одну з головних ролей. Так що фільм вийшов у міру сумним, кумедним, казковим і, звісно, романтичним. Словом, це відмінна альтернатива списку святкових фільмів, що вже склався.

Бонус: дуже чорна комедія "Тиха ніч" (Silent Night, 2021)

Ця новинка лише вийде на екрани. Головну роль у ньому виконала Кіра Найтлі, також засвітилися Роуз-Лілі Депп і Люсі Панч. Прем'єра картини відбулася на кінофестивалі в Торонто ще у вересні 2021 року, офіційно на екрани Великобританії та США він вийшов лише 3 грудня.

[ + – ] Кадр із фільму "Тиха ніч" Фото: Скриншот

Судячи з трейлера, на глядачів чекає зовсім не традиційний погляд на Різдво. Сім'я та друзі збираються в затишному маєтку у Святвечір, і все ніби йде за планом, і тільки одне порушує різдвяні плани – атака невідомого газу, що вбиває все живе.

[ + – ] Трейлери фильму "Тиха ніч"

Утім режисер Камілль Гріффін обіцяє хоч і "чорну" комедію, але все-таки комедію, так що, цілком імовірно, видовище виявиться значно позитивнішим, ніж можна очікувати.