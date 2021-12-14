Тренды зимы. Какие украшения будут в моде с Нового года 2022

Дизайнеры и стилисты в один голос утверждают, что в 2022 году мы будем носить украшения, притягивающие взгляды: огромные серьги, тяжелые цепи и крупные бусы

Еще недавно, во время вездесущей пандемии стилисты толком не обращали внимания на украшения. Бижутерия потеряла актуальность, ведь самой популярной одеждой 2020 была пижама, а самым популярным аксессуаром – маска.

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Но прошли очередные Недели моды и теперь в тренде совсем другие тенденции – одежда стала яркой, макияж – блестящим, а украшения броскими. Словом, мода 2022 года точно придется по вкусу тем, кто любит привлечь к себе внимание.

Так что, следующей весной и летом править бал будут максимализм и утрированные акценты. Какие украшения мы будем носить в новом, 2022-м году, выяснял Фокус.

Огромные серьги

[ + – ] Самые эффектная бижутерия 2022 Фото: Getty Images

Большие, крупные, длинные – именно такими будут серьги в 2022 году. Никакого минимализма в стиле герцогини Кембриджской! Теперь в моде серьги, которые точно будут заметны издалека. Причем носить броские серьги стилисты предлагают в любое время, а не только на вечерние мероприятия.

Фото: Instagram Roland Mouret Фото: Instagram Roland Mouret

Такие украшения будут отлично сочетаться даже с базовыми джинсами и простыми платьями, а также добавят шика любому наряду. Единственное неудобство – придется купить шкатулку побольше.

Тяжелые цепи

Тренд на цепи постоянно меняется. То в тренде тонкие и короткие, то стилисты рекомендуют сочетать сразу несколько тонких цепочек с подвесками, но в 2022 году их точно пора отправить на покой.

[ + – ] Тяжелые цепи - тренд 2022 года Фото: Getty Images [ + – ] Тяжелые цепи - тренд 2022 года Фото: Getty Images

В новом году будут модны броские цепи в стиле рэперов. Причем ограничивать модниц никто не будет: украшать ими можно и запястья и шею. Главное – побольше. Чтобы блистать издалека.

Крупные бусы

Тренд на большие украшения коснулся и колье. Причем на подиумах мелькали модели в массивных ожерельях из натуральных камней, но кто не слишком любит подобное, может выбрать утрированно массивные бусы из крупных жемчужин, или металлических бусин.

[ + – ] Крупные бусы - тренд 2022 года Фото: Getty Images [ + – ] Крупные бусы - тренд 2022 года Фото: Getty Images

Стилисты рекомендуют не ограничиваться одной ниткой, а украшать шею с размахом. Бус должно быть много и они должны быть большими.

"Детские" украшения

Если в 2022 году дизайнеры сделали ставку на броскость, то логично, что среди череды массивных украшений появился и тренд на инфантильные украшения, вроде тех, что носили модницы в 1980-х.

[ + – ] "Детские" украшения - тренд 2022 года Фото: Instagram jeremyscott [ + – ] "Детские" украшения - тренд 2022 года Фото: Instagram jeremyscott

Разноцветные кольца и браслеты, пластиковые цепи и серьги, в качестве вечерних украшений они не слишком подойдут, но для повседневных образов, чтобы дополнить комплект одежды и добавить в него немного очарования — это идеальный выбор.

И главное, не стоит заботиться о том, что с такими украшениями можно переборщить – это невозможно.

Массивные браслеты

Крупные браслеты в стиле ретро появились на показах практически всех ведущих модных домов — Givenchy, Chanel, Saint Laurent и Fendi. Дизайнеры единодушно решили, что теперь запястья должны быть массивно декорированы, причем, чем больше и эффектней браслет – тем лучше. А если вдруг покажется, что одной единицы бижутерии мало, то никто не запрещает вам надеть сразу несколько.

[ + – ] Массивные браслеты - модный тренд 2022 Фото: Getty Images

Также в тренде браслеты с бисерной бахромой. Они отлично подходят для образов в стиле бохо-шик.

[ + – ] Браслеты с бахромой - тренд 2022 года Фото: Instagram mrtomgoddard

Тем, кто не может дождаться весны, стилисты рекомендуют привыкать к весу браслетов уже сейчас – их вполне можно носить поверх перчаток, на манер кинодив прошлых лет.

Браслеты на предплечье

Старый, или даже древний тренд, который периодически возвращается в моду. Еще модницы в Древней Греции украшали предплечья плетеными браслетами. Вот и современные дизайнеры решили, что пора этому тренду "воссиять" из пепла с новой энергией.

[ + – ] Браслет на предплечье - новый и хорошо забытый модный тренд Фото: Getty Images

Причем браслет на предплечье можно выбрать любой: как тонкий изящный, так и массивный и широкий, главное, чтобы хозяйке было комфортно.