Тренди зими. Які прикраси будуть у моді з Нового року 2022

Дизайнери та стилісти в один голос стверджують, що у 2022 році ми будемо носити прикраси, які притягують погляди: величезні сережки, важкі ланцюги та масивне намисто

Ще недавно, під час всюдисущої пандемії стилісти до ладу не звертали уваги на прикраси. Біжутерія втратила актуальність, адже найпопулярнішим одягом 2020 року була піжама, а найпопулярнішим аксесуаром – маска.

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Але пройшли чергові Тижні моди і тепер у тренді зовсім інші тенденції – одяг став яскравим, макіяж – блискучим, а прикраси помітними. Словом, мода 2022 точно припаде до смаку тим, хто любить привернути до себе увагу.

Так що наступної весни та влітку правити бал будуть максималізм та перебільшені акценти. Які прикраси ми носитимемо в новому, 2022-му році, з'ясовував Фокус.

Величезні сережки

[ + – ] Найефектніша біжутерія 2022 Фото: Getty Images

Великі,масивні та довгі – саме такими будуть сережки 2022 року. Жодного мінімалізму в стилі герцогині Кембриджської! Тепер у моді сережки, які точно будуть помітні здалеку. Причому носити помітні сережки стилісти пропонують у будь-який час, а не лише на вечірні заходи.

Фото: Instagram Roland Mouret Фото: Instagram Roland Mouret

Такі прикраси будуть чудово поєднуватися навіть з базовими джинсами та простими сукнями, а також додадуть шику будь-якому вбранню. Єдина незручність – доведеться придбати скриньку якомога більшу.

Важкі ланцюги

Тренд на ланцюги постійно змінюється. То в тренді тонкі і короткі, то стилісти рекомендують поєднувати відразу кілька тонких ланцюжків з підвісками, але у 2022 їх точно час відправити на спокій.

[ + – ] Важкі ланцюги – тренд 2022 року Фото: Getty Images [ + – ] Важкі ланцюги – тренд 2022 року Фото: Getty Images

У новому році будуть модні помітні ланцюги у стилі реперів. Причому обмежувати модниць ніхто не буде: прикрашати ними можна і зап'ястя, і шию. Головне – більше. Щоб блищати здалеку.

Масивне намисто

Тренд на масивні прикраси торкнувся й намиста. Причому на подіумах мелькали моделі в масивних намистах з натурального каміння, але хто не дуже любить подібне, може вибрати масивне намисто з великих перлин, або металевих намистин.

[ + – ] Масивне намисто — тренд 2022 року Фото: Getty Images [ + – ] Масивне намисто — тренд 2022 року Фото: Getty Images

Стилісти радять не обмежуватися однією ниткою, а прикрашати шию з розмахом. Намистин має бути багато, і вони мають бути більшими.

"Дитячі" прикраси

Якщо у 2022 році дизайнери зробили ставку на помітність, то логічно, що серед низки масивних прикрас з'явився і тренд на інфантильні прикраси, на зразок тих, що носили модниці у 1980-х.

[ + – ] "Дитячі" прикраси – тренд 2022 року Фото: Instagram jeremyscott [ + – ] "Дитячі" прикраси – тренд 2022 року Фото: Instagram jeremyscott

Різнокольорові каблучки та браслети, пластикові ланцюги та сережки, як вечірні прикраси вони не надто підійдуть, але для повсякденних образів, щоб доповнити комплект одягу та додати в нього трохи чарівності – це ідеальний вибір.

І головне, не варто дбати, що з такими прикрасами можна переборщити – це неможливо.

Масивні браслети

Великі браслети в ретро-стилі з'явилися на показах практично всіх провідних модних будинків — Givenchy, Chanel, Saint Laurent і Fendi. Дизайнери одностайно вирішили, що тепер зап'ястя повинні бути масивно декоровані, причому чим більший та ефектніший браслет – тим краще. А якщо раптом здасться, що однієї одиниці біжутерії мало, то ніхто не забороняє вам надіти одразу кілька.

[ + – ] Масивні браслети — модний тренд 2022 Фото: Getty Images

Також у тренді браслети з бісерною бахромою. Вони чудово підходять для образів у стилі бохо-шик.

[ + – ] Браслети з бахромою — тренд 2022 року Фото: Instagram mrtomgoddard

Тим, хто не може дочекатися весни, стилісти рекомендують звикати до ваги браслетів уже зараз — їх цілком можна носити поверх рукавичок, на кшталт кінодів минулих років.

Браслети на передпліччі

Старий або навіть стародавній тренд, який періодично повертається в моду. Ще модниці у Стародавній Греції прикрашали передпліччя плетеними браслетами. Ось і сучасні дизайнери вирішили, що настав час цьому тренду "засяяти" з попелу з новою енергією.

[ + – ] Браслет на передпліччі — новий та добре забутий модний тренд Фото: Getty Images

Причому браслет на передпліччі можна вибрати будь-який: як тонкий витончений, так і масивний і широкий, головне, щоб господині було комфортно.