День святого Николая 2021. Топ-9 идей подарков для вашего ребенка

В Украине День святого Николая считается детским праздником. Девочки и мальчики пишут письма святому, в которых рассказывают, что хотели бы получить в подарок.

19 декабря отмечается один из самых любимых праздников детей и взрослых – День святого Николая. В последние годы по значимости он для многих подвинул Новый год, и именно к этому празднику многие стараются купить лучшие подарки, а дети пишут письма бородатому святому с надеждой найти под подушкой то, о чем мечтается.

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История праздника

Святой Николай существовал на самом деле. Он родился в 280 году н. э в семье богатых греков-христиан, которые жили в городе Патар (территория современной Турции). Мальчик рос в любви и достатке, но не мог спокойно смотреть на окружающую его бедность, поэтому на протяжении жизни он тайно помогал нуждающимся семьям и сиротам.

После смерти родителей Николай получил большое наследство, которое сразу же распродал, а деньги раздал беднякам. Он отрекся от светской жизни и отправился в Палестину. Вернувшись оттуда, стал священником, а затем – и епископом в городе Мира. Когда начались гонения христиан, его бросили в тюрьму, откуда со временем выпустили. На старости отец Николай стал монахом.

Еще при жизни его считали святым из-за его доброты. Кроме того, он с помощью молитвы творил настоящие чудеса: усмирял бурю на море, благодаря чему спас множество рыбаков и даже корабль с паломниками, исцелял калек и больных, спасал приговоренных к казни. Отец Николай любил людей и ценил каждого.

19 декабря 345 года он умер и был канонизован за свои добрые дела на земле. Теперь в этот день почитается память святого, а поскольку он помогал людям, то на праздник принято дарить подарки, причем делать это тайно, пока все спят.

В Украине День святого Николая считается детским праздником. Накануне мальчики и девочки пишут ему письма со своими желаниями и оставляют на подоконнике, а святой приносит им подарки в ночь с 18 на 19 декабря. Непослушных детей пугали тем, что если они будут себя плохо вести, то вместо подарков святой принесет розги.

[ + – ] Святой Николай разносит подарки, пока дети не видят его Фото: УНИАН

Что можно дарить на День святого Николая

Сладости

Сладости являются самым распространенным подарком в этот день. Они не занимают много места, дети априори любят конфеты и шоколад и всегда рады такому гостинцу от тайного святого. Принято дарить пряники в форме "николайчика", конфеты, мармелад, зефир, киндер-сюрпризы или же готовые наборы конфет, коих сейчас в магазинах великое множество.

[ + – ] На праздник св. Николая дарили пряники -"николайчики" Фото: molbuk.ua

Игрушки

Игрушки – еще один беспроигрышный вариант подарка, который всегда будет кстати. Выбирая его, следует учитывать возраст и пол ребенка. Например, для совсем маленьких деток идеальными станут погремушки, погрызушки для зубов, игрушки с закругленными краями и безопасные для малышей. Детям постарше можно подарить конструкторы, однако, чем меньше ребенок, тем крупнее должны быть детали, чтобы исключить их попадание в рот и нос. Также, в зависимости от предпочтений одариваемого, это могут быть развивающие и настольные игры, паззлы, машинки для мальчиков и куклы для девочек.

[ + – ] Игрушки следует выбирать, исходя из возраста и предпочтений ребенка Фото: Getty Images

Книги

Для детей от 4 лет хорошим подарком станут книги-паззлы и обычные книги, а для более старших – серии любимых книг (например, тот же "Гарри Поттер" или детские рассказы Всеволода Нестайко). Если позволяют средства, вместо бумажных книг можно приобрести электронную книгу.

[ + – ] Книга – отличный подарок для любого ребенка Фото: starylev.com.ua

Наборы для творчества и экспериментов

Карандаши, кисти, краски, альбомы – лучший подарок для детей, которые любят рисовать. Благо, сейчас выбор огромен и позволят порадовать даже самых притязательных юных художников.

Если ваша дочь увлекается рукоделием, она обрадуется большой коробке с набором для творчества. Это может быть комплект для создания украшений, вышивки, изготовления косметички или игрушки, алмазная картина или картина по номерам.

Мальчикам, да и девочкам тоже, однозначно понравятся наборы для экспериментов по химии или физике, для выращивания кристаллов и тому подобное. Например, большим спросом пользуются наборы "Юный археолог", позволяющие развивать навыки будущего искателя сокровищ. Главное, повторимся, – учитывать возраст и предпочтения ребенка.

[ + – ] Набор для рисования придется по душе юным художникам Фото: UFT.ua

Гаджеты

Не секрет, что современные дети не мыслят своей жизни без смартфонов, планшетов, ноутбуков, игровых приставок. Однако если вы не готовы строго контролировать, сколько времени ребенок будет проводить с ними, лучше придумать какую-то альтернативу.

Мастер-классы

Мастер-класс на изготовление пиццы, разрисовывание пряников, лепку из глины, верховую езду – отличный подарок для ребенка, который любит пробовать все новое, поскольку гарантирует ему незабываемые впечатления, навыки и хорошо проведенное время.

[ + – ] Мастер-класс по приготовлению пиццы подарит ребенку новые навыки, впечатления и вкусный продукт на выходе Фото: Фото из открытых источников

Приятные мелочи для комнаты

Если у ребенка есть своя комната, то его может обрадовать новая настольная лампа, ночник, теплый плед, кресло-мешок, свежий постер или даже аквариум или муравьиная ферма. Однако, покупая последние, задумайтесь, не придется ли вам самим за ними потом ухаживать.

Билет на экскурсию, выставку, в кино

Билет на интересную выставку, поездка на экскурсию или даже билет на долгожданный фильм в кинотеатре или в квест-комнату могут стать хорошим подарком для вашего ребенка, поскольку гарантируют ему впечатления, новые знания или же просто отличные эмоции.

[ + – ] Поход в кинотеатр на новый супергеройский фильм или мультфильм – чем не подарок для ребенка? Фото: Getty Images

Одежда

Теплая пижама или кигуруми, новые кроссовки или сапожки, модная курточка, джинсы или платье, о котором мечтает дочка, – не только приятные, но и очень практичные подарки, и большинство родителей с удовольствием покупают именно такие вещи, решая заодно и проблему с гардеробом своих отпрысков.