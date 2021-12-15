День святого Николая 2021. Топ-9 идей подарков для вашего ребенка
В Украине День святого Николая считается детским праздником. Девочки и мальчики пишут письма святому, в которых рассказывают, что хотели бы получить в подарок.
19 декабря отмечается один из самых любимых праздников детей и взрослых – День святого Николая. В последние годы по значимости он для многих подвинул Новый год, и именно к этому празднику многие стараются купить лучшие подарки, а дети пишут письма бородатому святому с надеждой найти под подушкой то, о чем мечтается.
История праздника
Святой Николай существовал на самом деле. Он родился в 280 году н. э в семье богатых греков-христиан, которые жили в городе Патар (территория современной Турции). Мальчик рос в любви и достатке, но не мог спокойно смотреть на окружающую его бедность, поэтому на протяжении жизни он тайно помогал нуждающимся семьям и сиротам.
После смерти родителей Николай получил большое наследство, которое сразу же распродал, а деньги раздал беднякам. Он отрекся от светской жизни и отправился в Палестину. Вернувшись оттуда, стал священником, а затем – и епископом в городе Мира. Когда начались гонения христиан, его бросили в тюрьму, откуда со временем выпустили. На старости отец Николай стал монахом.
Еще при жизни его считали святым из-за его доброты. Кроме того, он с помощью молитвы творил настоящие чудеса: усмирял бурю на море, благодаря чему спас множество рыбаков и даже корабль с паломниками, исцелял калек и больных, спасал приговоренных к казни. Отец Николай любил людей и ценил каждого.
19 декабря 345 года он умер и был канонизован за свои добрые дела на земле. Теперь в этот день почитается память святого, а поскольку он помогал людям, то на праздник принято дарить подарки, причем делать это тайно, пока все спят.
В Украине День святого Николая считается детским праздником. Накануне мальчики и девочки пишут ему письма со своими желаниями и оставляют на подоконнике, а святой приносит им подарки в ночь с 18 на 19 декабря. Непослушных детей пугали тем, что если они будут себя плохо вести, то вместо подарков святой принесет розги.
Что можно дарить на День святого Николая
Сладости
Сладости являются самым распространенным подарком в этот день. Они не занимают много места, дети априори любят конфеты и шоколад и всегда рады такому гостинцу от тайного святого. Принято дарить пряники в форме "николайчика", конфеты, мармелад, зефир, киндер-сюрпризы или же готовые наборы конфет, коих сейчас в магазинах великое множество.
Игрушки
Игрушки – еще один беспроигрышный вариант подарка, который всегда будет кстати. Выбирая его, следует учитывать возраст и пол ребенка. Например, для совсем маленьких деток идеальными станут погремушки, погрызушки для зубов, игрушки с закругленными краями и безопасные для малышей. Детям постарше можно подарить конструкторы, однако, чем меньше ребенок, тем крупнее должны быть детали, чтобы исключить их попадание в рот и нос. Также, в зависимости от предпочтений одариваемого, это могут быть развивающие и настольные игры, паззлы, машинки для мальчиков и куклы для девочек.
Книги
Для детей от 4 лет хорошим подарком станут книги-паззлы и обычные книги, а для более старших – серии любимых книг (например, тот же "Гарри Поттер" или детские рассказы Всеволода Нестайко). Если позволяют средства, вместо бумажных книг можно приобрести электронную книгу.
Наборы для творчества и экспериментов
Карандаши, кисти, краски, альбомы – лучший подарок для детей, которые любят рисовать. Благо, сейчас выбор огромен и позволят порадовать даже самых притязательных юных художников.
Если ваша дочь увлекается рукоделием, она обрадуется большой коробке с набором для творчества. Это может быть комплект для создания украшений, вышивки, изготовления косметички или игрушки, алмазная картина или картина по номерам.
Мальчикам, да и девочкам тоже, однозначно понравятся наборы для экспериментов по химии или физике, для выращивания кристаллов и тому подобное. Например, большим спросом пользуются наборы "Юный археолог", позволяющие развивать навыки будущего искателя сокровищ. Главное, повторимся, – учитывать возраст и предпочтения ребенка.
Гаджеты
Не секрет, что современные дети не мыслят своей жизни без смартфонов, планшетов, ноутбуков, игровых приставок. Однако если вы не готовы строго контролировать, сколько времени ребенок будет проводить с ними, лучше придумать какую-то альтернативу.
Мастер-классы
Мастер-класс на изготовление пиццы, разрисовывание пряников, лепку из глины, верховую езду – отличный подарок для ребенка, который любит пробовать все новое, поскольку гарантирует ему незабываемые впечатления, навыки и хорошо проведенное время.
Приятные мелочи для комнаты
Если у ребенка есть своя комната, то его может обрадовать новая настольная лампа, ночник, теплый плед, кресло-мешок, свежий постер или даже аквариум или муравьиная ферма. Однако, покупая последние, задумайтесь, не придется ли вам самим за ними потом ухаживать.
Билет на экскурсию, выставку, в кино
Билет на интересную выставку, поездка на экскурсию или даже билет на долгожданный фильм в кинотеатре или в квест-комнату могут стать хорошим подарком для вашего ребенка, поскольку гарантируют ему впечатления, новые знания или же просто отличные эмоции.
Одежда
Теплая пижама или кигуруми, новые кроссовки или сапожки, модная курточка, джинсы или платье, о котором мечтает дочка, – не только приятные, но и очень практичные подарки, и большинство родителей с удовольствием покупают именно такие вещи, решая заодно и проблему с гардеробом своих отпрысков.