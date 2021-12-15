19 грудня – День святого Миколая. 9 ідей подарунку для вашої дитини

В Україні День святого Миколая вважається дитячим святом. Дівчатка та хлопчики пишуть йому листи, де розповідають, що хотіли б отримати у подарунок.

19 грудня відзначається одне з найулюбленіших свят дітей і дорослих — День святого Миколая. В останні роки за значимістю він для багатьох посунув Новий рік, і саме до цього свята багато хто намагається купити найкращі подарунки, а діти пишуть листи бородатому святому з надією знайти під подушкою те, про що мріє.

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Історія свята

Святий Миколай існував насправді. Він народився в 280 році н. е. в сім'ї багатих греків-християн, які жили в місті Патар (територія сучасної Туреччини). Хлопчик ріс у любові й достатку, але не міг спокійно дивитися на навколишню бідність, тому протягом життя він таємно допомагав нужденним сім'ям і сиротам.

Після смерті батьків Микола отримав велику спадщину, яку розпродав одразу ж, а гроші роздав біднякам. Він зрікся світського життя і вирушив до Палестини. Повернувшись звідти, став священиком, а потім єпископом у місті Міра. Коли почалися переслідування християн, його кинули до в'язниці, звідки згодом випустили. На старості отець Миколай став ченцем.

Ще за життя його вважали святим через його доброту. Крім того, він за допомогою молитви творив справжні дива: утихомирював бурю на морі, завдяки чому врятував безліч рибалок і навіть корабель з паломниками, зцілював калік і хворих, рятував засуджених до страти. Отець Миколай любив людей і цінував кожного.

19 грудня 345 року він помер і був канонізований за свої добрі справи на землі. Тепер у цей день вшановується пам'ять святого, а оскільки він допомагав людям, то на свято заведено дарувати подарунки, причому робити це таємно, поки всі сплять.

В Україні День святого Миколая вважається дитячим святом. Напередодні хлопчики та дівчатка пишуть йому листи зі своїми бажаннями та залишають на підвіконні, а святий приносить їм подарунки у ніч із 18 на 19 грудня. Неслухняних дітей лякали тим, що якщо вони погано поводитимуться, то замість подарунків святий принесе різки.

[ + – ] Святий Миколай розносить подарунки, поки діти не бачать його Фото: УНІАН

Що можна дарувати на День святого Миколая

Солодощі

Солодощі є найпоширенішим подарунком у цей день. Вони не займають багато місця, діти апріорі люблять цукерки та шоколад і завжди раді такому гостинцю від таємного святого. Заведено дарувати пряники у формі "миколайчика", цукерки, мармелад, зефір, кіндер-сюрпризи або готові набори цукерок, яких сьогодні в магазинах безліч.

[ + – ] На свято св. Миколая дарували пряники — "миколайчики" Фото: molbuk.ua

Іграшки

Іграшки — ще один безпрограшний варіант подарунка, який завжди буде доречним. Обираючи його, варто враховувати вік і стать дитини. Наприклад, для зовсім маленьких діток ідеальними стануть брязкальця, погризки для зубів, іграшки із закругленими краями та безпечні для малюків. Старшим дітям можна подарувати конструктори, проте, чим менша дитина, тим більшими повинні бути деталі, щоб запобігти їх попаданню в рот і ніс. Також, залежно від переваг обдаровуваного, це можуть бути розвивавальні та настільні ігри, пазли, машинки для хлопчиків і ляльки для дівчаток.

[ + – ] Іграшки варто вибирати, зважаючи на вік і переваги дитини Фото: Getty Images

Книжки

Для дітей від 4 років хорошим подарунком стануть книги-пазли та звичайні книжки, а для старших — серії улюблених книг (наприклад, той самий "Гаррі Поттер" або дитячі оповідання Всеволода Нестайка). Якщо дозволяють кошти, замість паперових книг можна придбати електронну книгу.

[ + – ] Книга – чудовий подарунок для будь-якої дитини Фото: starylev.com.ua

Набори для творчості й експериментів

Олівці, пензлі, фарби, альбоми — найкращий подарунок для дітей, котрі люблять малювати. Благо, зараз вибір величезний і дозволять порадувати навіть найвибагливіших юних художників.

Якщо ваша дочка захоплюється рукоділлям, вона зрадіє великій коробці з набором для творчості. Це може бути комплект для створення прикрас, вишивки, виготовлення косметички чи іграшки, алмазна картина чи картина за номерами.

Хлопчикам та й дівчаткам теж однозначно сподобаються набори для експериментів із хімії чи фізики, для вирощування кристалів тощо. Наприклад, великий попит мають набори "Юний археолог", що дозволяють розвивати навички майбутнього шукача скарбів. Головне, повторимося, — враховувати вік і переваги дитини.

[ + – ] Набір для малювання сподобається юним художникам Фото: UFT.ua

Гаджети

Не секрет, що сучасні діти не мислять свого життя без смартфонів, планшетів, ноутбуків, ігрових приставок. Однак якщо ви не готові суворо контролювати, скільки часу дитина проводитиме з ними, краще вигадати якусь альтернативу.

Майстер-класи

Майстер-клас на виготовлення піци, розмальовування пряників, ліплення з глини, верхову їзду — чудовий подарунок для дитини, яка любить пробувати все нове, оскільки гарантує їй незабутні враження, навички та добре проведений час.

[ + – ] Майстер-клас із приготування піци подарує дитині нові навички, враження і смачний продукт на виході Фото: Фото из открытых источников

Приємні дрібниці для кімнати

Якщо в дитини є своя кімната, то її може порадувати нова настільна лампа, нічник, теплий плед, крісло-мішок, свіжий плакат або навіть акваріум чи мурашина ферма. Однак, купуючи останні, задумайтеся, чи не доведеться вам самим за ними потім доглядати.

Квиток на екскурсію, виставку, кіно

Квиток на цікаву виставку, поїздка на екскурсію або навіть квиток на довгоочікуваний фільм у кінотеатрі або в квест-кімнату можуть стати гарним подарунком для вашої дитини, оскільки гарантують їй враження, нові знання або просто відмінні емоції.

[ + – ] Похід у кінотеатр на новий супергеройський фільм чи мультфільм – чим не подарунок для дитини? Фото: Getty Images

Одяг

Тепла піжама чи кігурумі, нові кросівки чи чобітки, модна курточка, джинси чи сукня, про яку мріє донька, — не лише приємні, а й дуже практичні подарунки, і більшість батьків із задоволенням купують саме такі речі, вирішуючи заразом і проблему з гардеробом свого чада.