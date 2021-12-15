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Тренды зимы 2021-22. Топ-5 идей нарядов для новогоднего корпоратива

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Фото: Getty Images | Встреча Нового года

Вечерние и коктейльные платья, комбинезоны и стильные костюмы. Какие образы лучше всего подойдут для корпоративной вечеринки

Символом нового года 2022, по Восточному гороскопу будет Черный Водяной Тигр. И пока, до самой главной ночи в году остаются считанные дни, пришло время готовиться к не менее важному событию – новогоднему корпоративу.

Каждой даме хочется блеснуть на вечеринке и произвести впечатление на коллег. Тем более, это приятные хлопоты, ведь выбор нового наряда – это всегда приятно и волнующе.

Традиционными цветами для нарядного образа остаются черный и белый, но согласно восточному гороскопу, Тигр – это символ силы, энергии, справедливости и благородства. Стихия Воды призвана смягчить вспыльчивость Тигра. А значит в трендах – все оттенки синего и голубого, а вот алого, еще одного популярного цвета нарядов для корпоративных вечеринок, стоит избегать.

Стоит помнить, что наряд для новогоднего корпоратива должен быть не только красивым, но еще и удобным. Ведь чаще всего подобные мероприятия проходят в формате фуршета, а вечер неизменно сопровождается танцами, так что стоит выбрать наряд, который не будет стеснять движений и в котором будет удобно вплоть до отъезда домой. Фокус выбрал топ-5 идей праздничных нарядов для новогоднего корпоратива.

Платье в пайетки

Тренд зимы 2021-2022 – блеск и сияние, так что стоит обратить внимание на платья в пайетки. Безусловное преимущество этого наряда в том, что он удачно скрадывает недостатки фигуры, за счет обилия блеска, и смотрится по-настоящему празднично.

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На Неделях моды на подиумы выходили модели в сверкающих нарядах и это именно тот тренд, который стоит позаимствовать для праздничной вечеринки на с коллективом.

Нарядный комбинезон

Оригинальный выбор для новогоднего корпоратива и вечернего образа в целом. Тем более комбинезон — относительно новое слово в трендах. Ранее большей популярность пользовались именно платья или брючные костюмы.

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Комбинезон может быть как черным классического силуэта, так и более креативным – с декором в виде пайеток и с пояса. В первом случае классический образ стоит разбавить массивными и броским украшениями.

Синее платье

Как было сказано выше, синий и все его оттенки – главные цвета наступающего года, так что следует приобрести наряд модной палитры. Велика вероятность, что он сможет вам пригодиться еще раз.

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новогодний корпоратив, наряд на корпоратив, идея для наряда на корпоратив, синее платье, цвет 2022 года
новогодний корпоратив, наряд на корпоратив, идея для наряда на корпоратив, синее платье, цвет 2022 года
новогодний корпоратив, наряд на корпоратив, идея для наряда на корпоратив, синее платье, цвет 2022 года
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новогодний корпоратив, наряд на корпоратив, идея для наряда на корпоратив, синее платье, цвет 2022 года
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Тем более, что синее платье в пайетки – это симбиоз сразу нескольких трендов нынешней зимы.

Брючный костюм

Неувядающая классика, если вы не слишком любите платья, или просто хотите сверкнуть на корпоративе эффектным и беспроигрышным образом.

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Костюм может быть любого цвета, но стоит учесть, что если он черный и строгий, то образ следует разбавить яркими акцентами. Это могут быть как сверкающие украшения, так и топ, расшитый пайетками.

Страусиные перья

Оригинальный тренд прямиком с подиумов Недель моды. Дизайнеры предлагают платья и юбки, декорированные перьями, а также наряды где бахрома из перьев создает кокетливый акцент.

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Эта деталь добавляет наряду воздушности и экстравагантности. Ведь не зря кинодивы прошлого столетия так любили платья со страусиными перьями. Так что, если на новогодний корпоратив выбрать платье модного синего оттенка, с пайетками и подобным декором – то повышенное внимание со стороны коллег вам обеспечено. Главное — во всем знать меру!