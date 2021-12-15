Тренды зимы 2021-22. Топ-5 идей нарядов для новогоднего корпоратива

Вечерние и коктейльные платья, комбинезоны и стильные костюмы. Какие образы лучше всего подойдут для корпоративной вечеринки

Символом нового года 2022, по Восточному гороскопу будет Черный Водяной Тигр. И пока, до самой главной ночи в году остаются считанные дни, пришло время готовиться к не менее важному событию – новогоднему корпоративу.

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Каждой даме хочется блеснуть на вечеринке и произвести впечатление на коллег. Тем более, это приятные хлопоты, ведь выбор нового наряда – это всегда приятно и волнующе.

Традиционными цветами для нарядного образа остаются черный и белый, но согласно восточному гороскопу, Тигр – это символ силы, энергии, справедливости и благородства. Стихия Воды призвана смягчить вспыльчивость Тигра. А значит в трендах – все оттенки синего и голубого, а вот алого, еще одного популярного цвета нарядов для корпоративных вечеринок, стоит избегать.

Стоит помнить, что наряд для новогоднего корпоратива должен быть не только красивым, но еще и удобным. Ведь чаще всего подобные мероприятия проходят в формате фуршета, а вечер неизменно сопровождается танцами, так что стоит выбрать наряд, который не будет стеснять движений и в котором будет удобно вплоть до отъезда домой. Фокус выбрал топ-5 идей праздничных нарядов для новогоднего корпоратива.

Платье в пайетки

Тренд зимы 2021-2022 – блеск и сияние, так что стоит обратить внимание на платья в пайетки. Безусловное преимущество этого наряда в том, что он удачно скрадывает недостатки фигуры, за счет обилия блеска, и смотрится по-настоящему празднично.

На Неделях моды на подиумы выходили модели в сверкающих нарядах и это именно тот тренд, который стоит позаимствовать для праздничной вечеринки на с коллективом.

Нарядный комбинезон

Оригинальный выбор для новогоднего корпоратива и вечернего образа в целом. Тем более комбинезон — относительно новое слово в трендах. Ранее большей популярность пользовались именно платья или брючные костюмы.

Комбинезон может быть как черным классического силуэта, так и более креативным – с декором в виде пайеток и с пояса. В первом случае классический образ стоит разбавить массивными и броским украшениями.

Синее платье

Как было сказано выше, синий и все его оттенки – главные цвета наступающего года, так что следует приобрести наряд модной палитры. Велика вероятность, что он сможет вам пригодиться еще раз.

Тем более, что синее платье в пайетки – это симбиоз сразу нескольких трендов нынешней зимы.

Брючный костюм

Неувядающая классика, если вы не слишком любите платья, или просто хотите сверкнуть на корпоративе эффектным и беспроигрышным образом.

Костюм может быть любого цвета, но стоит учесть, что если он черный и строгий, то образ следует разбавить яркими акцентами. Это могут быть как сверкающие украшения, так и топ, расшитый пайетками.

Страусиные перья

Оригинальный тренд прямиком с подиумов Недель моды. Дизайнеры предлагают платья и юбки, декорированные перьями, а также наряды где бахрома из перьев создает кокетливый акцент.

Эта деталь добавляет наряду воздушности и экстравагантности. Ведь не зря кинодивы прошлого столетия так любили платья со страусиными перьями. Так что, если на новогодний корпоратив выбрать платье модного синего оттенка, с пайетками и подобным декором – то повышенное внимание со стороны коллег вам обеспечено. Главное — во всем знать меру!