Тренди зими 2021-22. Топ-5 ідей нарядів для новорічного корпоративу

Вечірні та коктейльні сукні, комбінезони та стильні костюми. Які образи найкраще пасуватимуть для корпоративної вечірки

Символом нового року 2022 за Східним гороскопом буде Чорний Водяний Тигр. І поки до найголовнішої ночі року залишаються лічені дні, настав час готуватися до не менш важливої події – новорічного корпоративу.

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Кожній жінці хочеться блиснути на вечірці та справити враження на колег. Тим більше, це приємний клопіт, адже вибір нового вбрання – це завжди приємно та хвилююче.

Традиційними кольорами для ошатного образу залишаються чорний і білий, але згідно зі східним гороскопом, Тигр – це символ сили, енергії, справедливості та шляхетності. Стихія Води покликана пом'якшити запальність Тигра. А значить у трендах – всі відтінки синього та блакитного, а ось червоного, ще одного популярного кольору вбрання для корпоративних вечірок, варто уникати.

Варто пам'ятати, що вбрання для новорічного корпоративу має бути не тільки красивим, але ще й зручним. Адже найчастіше подібні заходи відбуваються у форматі фуршету, а вечір незмінно супроводжується танцями, тому варто вибрати вбрання, яке не обмежуватиме рухи та в якому буде зручно аж до від'їзду додому. Фокус вибрав топ-5 ідей святкового вбрання для новорічного корпоративу.

Сукня в паєтках

Тренд зими 2021-2022 – блиск і сяйво, тому варто звернути увагу на сукні в паєтках. Безумовна перевага цього вбрання в тому, що воно успішно приховує недоліки фігури за рахунок великої кількості блиску та має по-справжньому урочистий вигляд.

На Тижнях моди на подіуми виходили моделі в блискучих вбраннях, і це саме той тренд, який варто запозичити для святкової вечірки на колективі.

Ошатний комбінезон

Оригінальний вибір для новорічного корпоративу та вечірнього образу загалом. Тим більше, комбінезон — відносно нове слово в трендах. Раніше більшою популярністю користувалися саме сукні або брючні костюми.

Комбінезон може бути як чорним класичного силуету, так і креативнішим – із декором у вигляді паєток і з поясом. У першому випадку класичний образ варто розбавити масивними та яскравими прикрасами.

Синя сукня

Як було сказано вище, синій і всі його відтінки — головні кольори наступного року, так що слід придбати вбрання модної палітри. Велика ймовірність, що він стане вам у нагоді ще раз.

Тим більше, що синя сукня в паєтках – це симбіоз одразу кількох трендів нинішньої зими.

Брючний костюм

Нев'януча класика, якщо ви не дуже любите сукні або просто хочете блиснути на корпоративі ефектним і безпрограшним чином.

Костюм може бути будь-якого кольору, але варто врахувати, що якщо він чорний і строгий, то образ слід розбавити яскравими акцентами. Це можуть бути як блискучі прикраси, так і топ, розшитий паєтками.

Страусове пір'я

Оригінальний тренд прямо з подіумів Тижня моди. Дизайнери пропонують сукні та спідниці, декоровані пір'ям, а також вбрання, де бахрома з пір'я створює кокетливий акцент.

Ця деталь додає наряду легкості й екстравагантності. Адже не дарма кінодіви минулого століття так любили сукні зі страусовими пір'ям. Так що, якщо на новорічний корпоратив вибрати сукню модного синього відтінку, з паєтками та подібним декором – то підвищена увага з боку колег вам забезпечена. Головне — в усьому знати міру!