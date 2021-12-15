На Шри-Ланке нашли сапфир весом 310 кг (видео)

Минерал был найден еще в сентябре, однако общественности его представили только сейчас. Он находится в доме владельца карьера по добыче драгоценных камней.

310-килограммовый сапфир "Королева Азии", который уже назвали самым большим в истории, выставили на обозрение публики в доме одного из владельцев карьера в Хорана, расположенном в 65 километрах к югу от столицы Шри-Ланки Коломбо, пишет Reuters.

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Минерал в виде необработанного корунда перед тем, как его показали людям, благословила группа буддийских монахов. Местные геммологи, исследовавшие сапфир, сказали, что это один из самых редких драгоценных камней в мире из-за его веса. Международные организации еще не сертифицировали драгоценный камень. Оценочная стоимость камня превышает $100 млн.

Сапфир был найден еще в сентябре на руднике в районе Ратнапура, известном как столица драгоценных камней Шри-Ланки, одного из крупнейших экспортеров сапфиров и других драгоценных камней. В прошлом году страна заработала около полумиллиарда долларов за счет их экспорта, сообщает местный орган, занимающийся производством драгоценных камней и ювелирных изделий.

[ + – ] Оценочная стоимость минерала – $100 млн

"Я никогда раньше не видел такой большой образец. Вероятно, он образовался около 400 миллионов лет назад", – сказал в интервью BBC доктор Гамини Зойса из консультативного совета Азиатского института геммологических служб.

Хотя размер минерала потенциально может дать высокую стоимость в каратах, нет никакой гарантии, что все части минерала могут дать высококачественные сапфиры при полировке.

По словам Тилака Вирасингхе, председателя Национального управления драгоценных камней и ювелирных изделий Шри-Ланки, открытие сапфира "вероятно, является самым большим в мире" и, как ожидается, привлечет большое внимание музеев, частных коллекционеров и ювелиров.

Напомним, в июле этого года на Шри-Ланке во время копания колодца рабочие обнаружили крупнейшее в мире скопление звездчатых сапфиров весом в 510 килограммов или 2,5 млн каратов. Оно уже получило название Serendipity Sapphire. На международном рынке драгоценная находка оценивается в $100 млн.