На Шрі-Ланці знайшли сапфір вагою 310 кг (відео)
Мінерал було знайдено ще у вересні, проте громадськості його представили лише зараз. Він перебуває в будинку власника кар'єру з видобутку дорогоцінного каміння.
310-кілограмовий сапфір "Королева Азії", який уже назвали найбільшим в історії, виставили на огляд публіки в будинку одного з власників кар'єру в Хорані, розташованому за 65 кілометрів на південь від столиці Шрі-Ланки Коломбо, пише Reuters.
Мінерал у вигляді необробленого корунду перед тим, як його показали людям, благословила група буддійських ченців. Місцеві гемологи, які досліджували сапфір, сказали, що це один із найрідкісніших дорогоцінних каменів у світі через його вагу. Міжнародні організації ще не сертифікували дорогоцінний камінь. Оцінна вартість каменю перевищує $100 млн.
Сапфір був знайдений ще у вересні на руднику в районі Ратнапура, відомому як столиця дорогоцінного каміння Шрі-Ланки, одного з найбільших експортерів сапфірів та іншого дорогоцінного каміння. Минулого року країна заробила близько пів мільярда доларів за рахунок їхнього експорту, повідомляє місцевий орган, який займається виробництвом дорогоцінного каміння та ювелірних виробів.
"Я ніколи раніше не бачив такий великий зразок. Імовірно, він утворився близько 400 мільйонів років тому", — сказав в інтерв'ю ВВС доктор Гаміні Зойса з консультативної ради Азійського інституту гемологічних служб.
Хоча розмір мінералу може дати високу вартість у каратах, немає жодної гарантії, що всі частини мінералу можуть дати високоякісні сапфіри при поліруванні.
За словами Тілака Вірасінгхе, голови Національного управління дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Шрі-Ланки, відкриття сапфіру "ймовірно, є найбільшим у світі" і, як очікується, приверне велику увагу музеїв, приватних колекціонерів і ювелірів.
Нагадаємо, у липні цього року на Шрі-Ланці під час копання колодязя робітники виявили найбільше у світі скупчення зірчастих сапфірів вагою 510 кілограмів або 2,5 млн каратів. Воно вже отримало назву Serendipity Sapphire. На міжнародному ринку дорогоцінна знахідка оцінюється у $100 млн.