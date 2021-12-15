На Шрі-Ланці знайшли сапфір вагою 310 кг (відео)

Мінерал було знайдено ще у вересні, проте громадськості його представили лише зараз. Він перебуває в будинку власника кар'єру з видобутку дорогоцінного каміння.

310-кілограмовий сапфір "Королева Азії", який уже назвали найбільшим в історії, виставили на огляд публіки в будинку одного з власників кар'єру в Хорані, розташованому за 65 кілометрів на південь від столиці Шрі-Ланки Коломбо, пише Reuters.

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Мінерал у вигляді необробленого корунду перед тим, як його показали людям, благословила група буддійських ченців. Місцеві гемологи, які досліджували сапфір, сказали, що це один із найрідкісніших дорогоцінних каменів у світі через його вагу. Міжнародні організації ще не сертифікували дорогоцінний камінь. Оцінна вартість каменю перевищує $100 млн.

Сапфір був знайдений ще у вересні на руднику в районі Ратнапура, відомому як столиця дорогоцінного каміння Шрі-Ланки, одного з найбільших експортерів сапфірів та іншого дорогоцінного каміння. Минулого року країна заробила близько пів мільярда доларів за рахунок їхнього експорту, повідомляє місцевий орган, який займається виробництвом дорогоцінного каміння та ювелірних виробів.

[ + – ] Оцінна вартість мінералу — $100 млн

"Я ніколи раніше не бачив такий великий зразок. Імовірно, він утворився близько 400 мільйонів років тому", — сказав в інтерв'ю ВВС доктор Гаміні Зойса з консультативної ради Азійського інституту гемологічних служб.

Хоча розмір мінералу може дати високу вартість у каратах, немає жодної гарантії, що всі частини мінералу можуть дати високоякісні сапфіри при поліруванні.

За словами Тілака Вірасінгхе, голови Національного управління дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Шрі-Ланки, відкриття сапфіру "ймовірно, є найбільшим у світі" і, як очікується, приверне велику увагу музеїв, приватних колекціонерів і ювелірів.

Нагадаємо, у липні цього року на Шрі-Ланці під час копання колодязя робітники виявили найбільше у світі скупчення зірчастих сапфірів вагою 510 кілограмів або 2,5 млн каратів. Воно вже отримало назву Serendipity Sapphire. На міжнародному ринку дорогоцінна знахідка оцінюється у $100 млн.