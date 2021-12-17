Тренд сезона. Дженнифер Лопес показала с чем носить голубое пальто

Певица сочетает его с джинсами в ретро-стиле и уютным свитером

Дженнифер Лопес, которая в последнее время постоянно появляется в компании своего старого-нового бойфренда Бена Аффлека, всегда выглядит безупречно. Даже в повседневной жизни. И на днях она продемонстрировала, с чем лучше носить классическое осеннее пальто нежно-голубого цвета. Об этом пишет Daily Mail.

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На днях Бен стал гостем вечернего шоу Джимми Киммела, где рассказал о новом фильме "Нежный бар", в котором 47-летний актер исполнил одну из главных ролей.

Джей Ло пришла поддержать своего бойфренда и отправилась на шоу вместе с ним.

Напомним, режиссером фильма выступил друг Бена — Джордж Клуни. В новой картине будет рассказана история молодого юноши, который ищет замену отцу, который бросил его когда-то и знакомится в баре со зрелыми мужчинами. Главную роль исполнил Тай Шеридан, звезда фильма "Первому игроку приготовиться". Аффлеку досталась роль его дяди.

У телестудии пару, конечно, ждали папарацци и поклонники, так что снимков пары в Сети появилось предостаточно.

Фото: Getty Images

Бен пришел в бежевом тренче, классических брюках и голубой рубашке. А Лопес появилась в нежно-голубом пальто классического покроя, свободных джинсах в ретро-стиле, ботильонах и уютном свитере крупной вязки.

[ + – ] Дженнифер Лопес и ее ультрамодное пальто

Образ она дополнила шарфом и объемной сумкой. Повторить образ певицы не составит труда. Главное, решится на покупку пальто такого оригинального цвета. Ведь обычно осенние пальто модницы выбирают в более традиционных для сезона цветах: коричневом, черном, или сером.