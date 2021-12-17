Тренд сезону. Дженніфер Лопес продемонструвала, з чим носити блакитне пальто

Співачка поєднує його з джинсами у ретро-стилі та затишним светром

Дженніфер Лопес, яка останнім часом постійно з'являється в компанії свого старого нового бойфренда Бена Аффлека, завжди виглядає бездоганно. Навіть у повсякденному житті. І днями вона продемонструвала, із чим краще носити класичне осіннє пальто ніжно-блакитного кольору. Про це пише Daily Mail.

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Днями Бен став гостем вечірнього шоу Джиммі Кіммела, де розповів про новий фільм "Ніжний бар", у якому 47-річний актор виконав одну з головних ролей.

Джей Ло прийшла підтримати свого бойфренда та вирушила на шоу разом з ним.

Нагадаємо, режисером фільму став друг Бена — Джордж Клуні. У новій картині розповідатиметься історія молодого юнака, який шукає заміну батькові, який покинув його колись і знайомиться в барі зі зрілими чоловіками. Головну роль виконав Тай Шерідан, зірка фільму "Першому гравцю приготуватися". Аффлеку дісталася роль його дядька.

У телестудії пару, звичайно, чекали папараці та шанувальники, так що знімків пари в мережі з'явилося достатньо.

Фото: Getty Images

Бен прийшов у бежевому тренчі, класичних штанах та блакитній сорочці. А Лопес з'явилася в ніжно-блакитному пальті класичного крою, вільних джинсах у ретро-стилі, ботильйонах та затишному светрі великої в'язки.

[ + – ] Дженніфер Лопес та її ультрамодне пальто

Образ вона доповнила шарфом та об'ємною сумкою. Повторити образ співачки не важко. Головне, зважитися на купівлю такого оригінального кольору. Адже зазвичай осінні пальта модниці вибирають у традиційніших для сезону кольорах: коричневому, чорному, або сірому.