Анджелина Джоли показала, что прячет в своей сумке

Актриса призналась, что чаще всего носит с собой объемные "мамины" сумки, в которых помещается все, что может пригодится ее детям

Анджелина Джоли, которая не слишком любит откровенничать про свою личную жизнь, приоткрыла завесу тайны и продемонстрировала, что носит в своей сумке журналистам британского Vogue.

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Мать шестерых детей обычно появляется на публике с объемными сумками, предпочитает такие бренды, как Saint Laurent, Celine, Salvatore Ferragamo и Louis Vuitton.

[ + – ] Анджелина Джоли с детьми Фото: Скриншот видео

И, как призналась актриса, это вынужденная мера, потому что ее дети часто просят ее придержать у себя игрушки, теплые кофты, или всякие мелочи, которые им лень носить в руках.

[ + – ] Анджелина Джоли и ее сумка

В ролике Джоли появляется с классической Old Céline со старомодной застежкой-защелкой. И прячутся в сумке в основном полезные вещи, которые могут пригодиться ей в течении дня.

Так, актриса предпочитает солнцезащитные очки-авиаторы от Alexander McQueen, которые хоть уже поцарапались, но отлично скрывают ее глаза, никогда не расстается с флаконом увлажняющего масла от Guerlain, всегда носит с собой средства от аллергии и головной боли, карандаш и ручку, а также защитную маску и бумажник.

Исключительно для себя в сумке Джоли приберегает шоколадку, потому что по ее признанию, иногда ей требуется поднять настроение, а шоколад с этим справляется лучше всего.