Анджеліна Джолі показала, що ховає у своїй сумочці

Актриса зізналася, що найчастіше носить із собою об'ємні "мамині" сумки, у яких міститься все, що може стати в нагоді її дітям.

Анджеліна Джолі, яка не дуже любить говорити про своє особисте життя, відкрила завісу таємниці і продемонструвала, що носить у своїй сумці журналістам британського Vogue.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Мати шістьох дітей зазвичай з'являється на публіці з об'ємними сумками та віддає перевагу таким брендам, як Saint Laurent, Celine, Salvatore Ferragamo та Louis Vuitton.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Скриншот видео

І, як зізналася акторка, це вимушений захід, тому що її діти часто просять її потримати в себе іграшки, теплі кофти, або всякі дрібниці, які їм ліньки носити в руках.

[ + – ] Анджеліна Джолі та її сумка

У ролику Джолі з'являється з класичною Old Céline зі старомодною застібкою-засувкою. І ховаються в сумці переважно корисні речі, які можуть стати в нагоді їй упродовж дня.

Так, акторка віддає перевагу сонцезахисним окулярам-авіаторам від Alexander McQueen, які хоч уже подряпалися, але чудово приховують її очі, ніколи не розлучається з флаконом зволожувального масла від Guerlain, завжди носить із собою засоби від алергії та головного болю, олівець і ручку, а також захисну маску та гаманець.

Винятково для себе в сумці Джолі береже шоколадку, тому що, за її зізнанням, іноді їй потрібно підняти настрій, а шоколад із цим справляється найкраще.