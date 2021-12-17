Анджеліна Джолі показала, що ховає у своїй сумочці
Актриса зізналася, що найчастіше носить із собою об'ємні "мамині" сумки, у яких міститься все, що може стати в нагоді її дітям.
Анджеліна Джолі, яка не дуже любить говорити про своє особисте життя, відкрила завісу таємниці і продемонструвала, що носить у своїй сумці журналістам британського Vogue.
Мати шістьох дітей зазвичай з'являється на публіці з об'ємними сумками та віддає перевагу таким брендам, як Saint Laurent, Celine, Salvatore Ferragamo та Louis Vuitton.
І, як зізналася акторка, це вимушений захід, тому що її діти часто просять її потримати в себе іграшки, теплі кофти, або всякі дрібниці, які їм ліньки носити в руках.
У ролику Джолі з'являється з класичною Old Céline зі старомодною застібкою-засувкою. І ховаються в сумці переважно корисні речі, які можуть стати в нагоді їй упродовж дня.
Так, акторка віддає перевагу сонцезахисним окулярам-авіаторам від Alexander McQueen, які хоч уже подряпалися, але чудово приховують її очі, ніколи не розлучається з флаконом зволожувального масла від Guerlain, завжди носить із собою засоби від алергії та головного болю, олівець і ручку, а також захисну маску та гаманець.
Винятково для себе в сумці Джолі береже шоколадку, тому що, за її зізнанням, іноді їй потрібно підняти настрій, а шоколад із цим справляється найкраще.