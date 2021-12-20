Киану Ривз рассказал, как одевался в костюм Playboy Долли Партон на Хэллоуин

И помогла актеру в выборе костюма его собственная мать

57-летний Киану Ривз, звезда фильмов "Матрица" и игры Cyberpunk 2077, на ток-шоу откровенно признался, какой костюм на Хэллоуин является его любимым. Об этом пишет Daily Mail.

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Оказалось, что хоть он и частенько меняет костюмы в силу своей профессии, а также не пропускает День всех святых, но его любимым является костюм, который он надевал много лет назад.

И это был образ знаменитой кантри-исполнительницы Долли Партон и костюм зайчика Playboy с ее знаменитой обложки 1978 года.

[ + – ] Знаменитая обложка Playboy с Долли Партон Фото: Скриншот

"Я был Долли Партон в роли кролика из Playboy. Моя мать была художником по костюмам, она шила костюмы для Долли Партон, и даже тот ее костюм для обложки Playboy", — признался Киану на Red Table Talk Джаде Пинкетт-Смит, куда он пришел со своей партнершей по фильму Кэрри Энн Мосс.

[ + – ] Киану Ривз на шоу Red Table Talk

На обложке Партон была в черном атласном корсете, воротничке с галстуком-бабочкой и манжетами с розовыми пайетками. Наряд был разработан знаменитой Зельдой Винн Вальдес, первым чернокожим дизайнером у которой появился свой собственный бутик на Бродвее.

"Долли почему-то не забрала костюм, он остался у нас дома. А тут как раз наступил Хэллоуин. Я надел ушки, корсет, кроссовки с чулками в сеточку и галстук-бабочку. Тогда у меня были длинные волосы, так что выглядел я отлично", — рассказал Киану Ривз.

Напомним, этим летом Долли воссоздала свой знаменитый образ с обложки в честь 79-летия своего супруга.

"Он все еще считает, что я остаюсь все той же горячей цыпочкой, что была в 57 лет. И я не собираюсь его в этом переубеждать", — рассказала тогда Долли Партон.