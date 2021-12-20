Кіану Рівз розповів, як одягався в костюм Playboy Доллі Партон на Геловін

І допомогла актору у виборі костюма його власна мати

57-річний Кіану Рівз, зірка фільмів "Матриця" та гри Cyberpunk 2077, на ток-шоу відверто зізнався, який костюм на Геловін є його улюбленим. Про це пише Daily Mail.

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Виявилося, що хоч він і часто міняє костюми через свою професію, а також не пропускає День усіх святих, все ж його улюбленим є костюм, який він одягав багато років тому.

І це був образ знаменитої кантрі-виконавиці Доллі Партон і костюм зайчика Playboy із її знаменитої обкладинки 1978 року.

[ + – ] Знаменита обкладинка Playboy з Доллі Партон Фото: Скриншот

"Я був Доллі Партон у ролі кролика з Playboy. Моя мати була художником по костюмах, вона шила костюми для Доллі Партон, і навіть той її костюм для обкладинки Playboy", — зізнався Кіану на Red Table Talk Джади Пінкетт-Сміт, куди він прийшов зі своєю партнеркою по фільму Керрі Енн Мосс.

[ + – ] Кіану Рівз на шоу Red Table Talk

На обкладинці Партон була в чорному атласному корсеті, комірці з краваткою-метеликом і манжетами з рожевими паєтками. Вбрання було розроблено знаменитою Зельдою Вінн Вальдес, першою чорношкірою дизайнеркою, у якої з'явився свій власний бутік на Бродвеї.

"Доллі чомусь не забрала костюм, він залишився в нас удома. А тут якраз настав Геловін. Я надів вушка, корсет, кросівки з панчохами в сіточку та краватку-метелика. Тоді в мене було довге волосся, так що я мав чудовий вигляд", — розповів Кіану Рівз.

Нагадаємо, цього літа Доллі відтворила свій знаменитий образ із обкладинки на честь 79-річчя свого чоловіка.

"Він усе ще вважає, що я залишаюся все тією ж гарячою ціпонькою, якою була в 57 років. І я не збираюся переконувати його в протилежному", — розповіла тоді Доллі Партон.