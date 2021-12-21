Вышел трейлер фильма "Варяг" с Александром Скарсгардом, Николь Кидман и Аней Тейлор-Джой

Это будет историческая драма, основанная на шекспировской трагедии "Гамлет"

Вышел первый трейлер исторической драмы "Варяг" (The Northman) режиссера Роберта Эггерса, который прославился благодаря мрачной мистической картине "Ведьма". Об этом пишет EW.

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Главные роли в новом фильме, который основан на трагедии Шекспира "Гамлет", исполнили Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тэйлор-Джой, а роль ведьмы досталась Бьорк.

[ + – ] Бьорк в роли ведьмы в фильме "Варяг" Фото: Скриншот

Члены съемочной группы уже признались, что это будет мрачная, кровавая и жестокая картина. Скорее всего, "Варяг" получит возрастной рейтинг 18+. Известно также, что режиссеру пришлось переснять финал, так как первый не был благожелательно воспринят во время предварительного просмотра. Эггерс уже признался, что это был самый сложный проект из всех, которыми он занимался.

"Это сага о викингах с магией, мечами, мистикой и всем, что вы ожидаете увидеть в этом фильме. Это мой самый амбициозный проект", — признался режиссер "Маяка".

[ + – ] Трейлер фильма "Варяг"

"Варяг" расскажет о принце Амлете. Главный герой мстит матери и дяде за убийство отца. Премьера фильма запланирована на 28 апреля 2022 года.

Примечательно, но оригинальное название фильма, дословный перевод которого – "Северянин", полностью повторяет прозвище героя Александра Скарсгарда из вампирского сериала "Настоящая кровь", который и сделал его звездой. Схож и сюжет. Герой актера также потерял родителей и всю свою жизнь искал убийцу, чтобы отомстить.