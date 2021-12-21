Вийшов трейлер фільму "Варяг" з Олександром Скарсгардом, Ніколь Кідман та Анею Тейлор-Джою

Це буде історична драма, заснована на шекспірівській трагедії "Гамлет"

Вийшов перший трейлер історичної драми "Варяг" (The Northman) режисера Роберта Еггерса, який прославився завдяки похмурій містичній картині "Відьма". Про це пише EW.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Головні ролі у новому фільмі, заснованому на трагедії Шекспіра "Гамлет", виконали Олександр Скарсгард, Ніколь Кідман, Аня Тейлор-Джой, а роль відьми дісталася Бьорк.

[ + – ] Бьорк у ролі відьми у фільмі "Варяг" Фото: Скриншот

Члени знімальної групи вже зізналися, що це буде похмура, кривава та жорстока картина. Найімовірніше, "Варяг" отримає віковий рейтинг 18+. Відомо також, що режисерові довелося перезняти фінал, оскільки перший не був сприйнятий під час попереднього перегляду. Еггерс вже зізнався, що це був найскладніший проєкт із усіх, якими він займався.

"Це сага про вікінгів з магією, мечами, містикою та всім, що ви очікуєте побачити у цьому фільмі. Це мій найамбітніший проєкт", — зізнався режисер "Маяка".

[ + – ] Трейлери фильму "Варяг"

"Варяг" розповість про принца Амлета. Головний герой мстить матері та дядькові за вбивство батька. Прем'єра фільму запланована на 28 квітня 2022 року.

Цікаво, але оригінальна назва фільму, дослівний переклад якого – "Сіверянин", повністю повторює прізвисько героя Олександра Скарсгарда з вампірського серіалу "Справжня кров", який і зробив його зіркою. Схожий і сюжет. Герой актора також втратив батьків і все своє життя шукав убивцю, щоби помститися.