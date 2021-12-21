Таинственный миллиардер купил пентхаус в Лондоне, служивший штаб-квартирой Джеймсу Бонду

Ранее в лондонском Уайтхолле размещался офис Уинстона Черчилля и Министерство обороны

Таинственный миллиардер потратил 40 миллионов фунтов стерлингов, чтобы приобрести один из самых известных пентхаусов Лондона. Об этом пишет Daily Mail.

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Уайтхолл ранее принадлежал Министерству обороны, также тут размещался офис Уинстона Черчилля, кабинеты лорда Китченера и Ллойда Джорджа, а еще скандально известный военный министр Джон Профьюмо именно тут встречался с советской шпионкой и стриптизершей Кристин Килер.

[ + – ] Уайтхолл - бывшее здание Минобороны, а ныне элитный жилой комплекс Фото: Скриншот

Также во время Второй мировой войны рядом с Уайтхоллом упало несколько бомб, один сотрудник был убит, но здание устояло.

Также Уайтхолл известен как штаб-квартира Джеймса Бонда, агента 007, и "засветился" в этой роли сразу в трех фильмах про супершпиона ее Величества: "Осьминожка", "Вид на убийство" и "Лицензия на убийство".

В фильме 2012 года "Скайфолл" Дэниел Крейг уже не использовал культовое место, как свой штаб, но зато в нескольких планах он появлялся на соседней крыше, что служило своеобразной отсылкой к ранним фильмам.

[ + – ] Дэниел Крейг смотрит на Уайтхолл во время съемок фильма "Скайфолл"" Фото: Скриншот

В 2014 году здание купили братья-миллиардеры Хиндуджа из Индии и превратили его в роскошный жилой комплекс. Сейчас в легендарном Уайтхолле размещается гостиница на 120 номеров, 11 ресторанов и 85 частных апартаментов.

Пентхаус, занимающий пятый и шестой этажи, был самой дорогой квартирой и теперь она нашла хозяина. Правда, кто он, не разглашается. Известно лишь, что ему 30 лет и он был заплатить любую цену за эту недвижимость.