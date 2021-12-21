Таинственный миллиардер купил пентхаус в Лондоне, служивший штаб-квартирой Джеймсу Бонду
Ранее в лондонском Уайтхолле размещался офис Уинстона Черчилля и Министерство обороны
Таинственный миллиардер потратил 40 миллионов фунтов стерлингов, чтобы приобрести один из самых известных пентхаусов Лондона. Об этом пишет Daily Mail.
Уайтхолл ранее принадлежал Министерству обороны, также тут размещался офис Уинстона Черчилля, кабинеты лорда Китченера и Ллойда Джорджа, а еще скандально известный военный министр Джон Профьюмо именно тут встречался с советской шпионкой и стриптизершей Кристин Килер.
Также во время Второй мировой войны рядом с Уайтхоллом упало несколько бомб, один сотрудник был убит, но здание устояло.
Также Уайтхолл известен как штаб-квартира Джеймса Бонда, агента 007, и "засветился" в этой роли сразу в трех фильмах про супершпиона ее Величества: "Осьминожка", "Вид на убийство" и "Лицензия на убийство".
В фильме 2012 года "Скайфолл" Дэниел Крейг уже не использовал культовое место, как свой штаб, но зато в нескольких планах он появлялся на соседней крыше, что служило своеобразной отсылкой к ранним фильмам.
В 2014 году здание купили братья-миллиардеры Хиндуджа из Индии и превратили его в роскошный жилой комплекс. Сейчас в легендарном Уайтхолле размещается гостиница на 120 номеров, 11 ресторанов и 85 частных апартаментов.
Пентхаус, занимающий пятый и шестой этажи, был самой дорогой квартирой и теперь она нашла хозяина. Правда, кто он, не разглашается. Известно лишь, что ему 30 лет и он был заплатить любую цену за эту недвижимость.