Таємничий мільярдер придбав пентхаус у Лондоні, який служив штаб-квартирою Джеймсу Бонду

Раніше в лондонському Вайтголлі розміщувався офіс Вінстона Черчилля та Міністерство оборони.

Таємничий мільярдер витратив 40 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб придбати один із найвідоміших пентхаусів Лондона. Про це пише Daily Mail.

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Вайтголл раніше належав Міністерству оборони, також тут розташовувався офіс Вінстона Черчилля, кабінети лорда Кітченера і Ллойда Джорджа, а також скандально відомий військовий міністр Джон Проф'юмо саме тут зустрічався з радянською шпигункою та стриптизеркою Крістін Кілер.

[ + – ] Вайтголл – колишня будівля Міноборони, а нині елітний житловий комплекс Фото: Скриншот

Також під час Другої світової війни поруч із Вайтголлом упало кілька бомб, одного співробітника було вбито, але будівля встояла.

Також Вайтголл відомий як штаб-квартира Джеймса Бонда, агента 007, і "засвітився" в цій ролі відразу в трьох фільмах про супершпигуна її величності: "Восьминіжка", "Вигляд на вбивство" та "Ліцензія на вбивство".

У фільмі 2012 року "Скайфолл" Денієл Крейґ уже не використав культове місце як свій штаб, зате в кількох планах він з'являвся на сусідньому даху, що служило своєрідним відсиланням до ранніх фільмів.

[ + – ] Денієл Крейґ дивиться на Вайтголл під час зйомок фільму "Скайфол" Фото: Скриншот

У 2014 році будинок придбали брати-мільярдери Хіндуджа з Індії та перетворили його на розкішний житловий комплекс. Наразі у легендарному Вайтголлі розміщується готель на 120 номерів, 11 ресторанів та 85 приватних апартаментів.

Пентхаус, що займав п'ятий та шостий поверхи, був найдорожчою квартирою і тепер вона знайшла господаря. Щоправда, хто він, не розголошується. Відомо лише, що йому 30 років і він заплатив будь-яку ціну за цю нерухомість.