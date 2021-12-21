Таємничий мільярдер придбав пентхаус у Лондоні, який служив штаб-квартирою Джеймсу Бонду
Раніше в лондонському Вайтголлі розміщувався офіс Вінстона Черчилля та Міністерство оборони.
Таємничий мільярдер витратив 40 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб придбати один із найвідоміших пентхаусів Лондона. Про це пише Daily Mail.
Вайтголл раніше належав Міністерству оборони, також тут розташовувався офіс Вінстона Черчилля, кабінети лорда Кітченера і Ллойда Джорджа, а також скандально відомий військовий міністр Джон Проф'юмо саме тут зустрічався з радянською шпигункою та стриптизеркою Крістін Кілер.
Також під час Другої світової війни поруч із Вайтголлом упало кілька бомб, одного співробітника було вбито, але будівля встояла.
Також Вайтголл відомий як штаб-квартира Джеймса Бонда, агента 007, і "засвітився" в цій ролі відразу в трьох фільмах про супершпигуна її величності: "Восьминіжка", "Вигляд на вбивство" та "Ліцензія на вбивство".
У фільмі 2012 року "Скайфолл" Денієл Крейґ уже не використав культове місце як свій штаб, зате в кількох планах він з'являвся на сусідньому даху, що служило своєрідним відсиланням до ранніх фільмів.
У 2014 році будинок придбали брати-мільярдери Хіндуджа з Індії та перетворили його на розкішний житловий комплекс. Наразі у легендарному Вайтголлі розміщується готель на 120 номерів, 11 ресторанів та 85 приватних апартаментів.
Пентхаус, що займав п'ятий та шостий поверхи, був найдорожчою квартирою і тепер вона знайшла господаря. Щоправда, хто він, не розголошується. Відомо лише, що йому 30 років і він заплатив будь-яку ціну за цю нерухомість.