Стилисты назвали самые модные стрижки 2022 года

В следующем году будет небрежный и хулиганский стиль, а также челка

Через девять дней наступает новый, 2022 года, для многих момент обновления и отличный шанс перезагрузится и начать новый этап в жизни в новом образе. И сменить стрижку – один из самых простых способов сделать это. Ведь если вдруг новая стрижка покажется не слишком удачной – волосы отрастут и тогда можно будет попробовать новый стиль. Об этом пишет Allure.

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Стилисты изучили тенденции с подиумов Недель моды и образы главных модниц мира и пришли к выводу, что в 2022 году нас ждут такие модные тренды, как небрежность. И челка. "Серьезное" испытание для тех, кто никогда не решался ее отрезать.

Боб-каре с челкой

Челку чаще можно увидеть на школьной скамье, чем на подиумах, однако все больше селебрити выбирают стрижку боб-каре. Ее легко укладывать, она хорошо смотрится с вечерними платьями и повседневными нарядами.

[ + – ] Сиенна Миллер и ее модная стрижка боб-каре с челкой Фото: Getty Images

И классический боб-каре очень украсит челка. Стоит лишь помнить, что к обладательницам круглого лица подойдет прямая челка, немного удлиненная по бокам, а обладательницам треугольного лица стоит выбрать челку, как у Бриджит Бардо: текстурированную и нарочито неряшливую.

Бикси

Один старых-новых трендов, который не был моден несколько десятилетий. Стрижку изобрели в 90-х – это микс боба и пикси: эта стрижка слишком короткая для первого и слишком длинная для второго.

[ + – ] Флоренс Пью и ее модная стрижка бикси

Бикси в этом сезоне следует носить с легким каскадом и небольшой челкой. Эта стрижка – весьма смелый способ изменить свой облик, но если давно хотелось попробовать что-то радикальное новое – то бикси – ваш выбор.

Каскад с челкой

Еще одна классическая стрижка, которую в трендах сезона дополнила челка. В стрижке каскад чередуется пряди разной длины и ее плюс: добавлять объем тонким и легким волосам, которые нелегко укладывать.

[ + – ] Кайя Гербер и ее модный каскад с челкой

Такая стрижка универсальна и подходит буквально всем, но есть нюанс – едва она отрастет – ее следует корректировать у мастера. Челка придает ей особенный вид. Хороший способ оживить свою любимую стрижку.

Бонус: длинные волосы

Если вы счастливая обладательница длинных волос и вам с ними комфортно, то не стоит обрезать локоны.

[ + – ] Джиджи Хадид демонстрирует идеальные "волосы русалки"

В 2022 году длинные волосы, которые звездные стилисты уже прозвали "волосы русалки (mermaid hair) остаются в списке главных трендов. Но длинные волосы требуют тщательного ухода и, особенно, коррекции формы у парикмахера.