Стилісти назвали наймодніші стрижки 2022 року
Наступного року буде модним недбалий та хуліганський стиль, а також чубчик
Через дев'ять днів настає новий, 2022 року, для багатьох момент оновлення та відмінний шанс перезавантажитися і розпочати новий етап у житті в новому образі. І змінити стрижку – один із найпростіших способів зробити це. Адже якщо раптом нова стрижка здасться не надто вдалою – волосся відросте і тоді можна буде спробувати новий стиль. Про це пише Allure.
Стилісти вивчили тенденції з подіумів Тижня моди та образи головних модниць світу і дійшли висновку, що у 2022 році на нас чекають такі модні тренди, як недбалість. І чубчик. "Серйозне" випробування для тих, хто ніколи не наважувався його відрізати.
Боб-каре з чубчиком
Чубчик частіше можна побачити на шкільній лаві, ніж на подіумах, проте дедалі більше селебріті вибирають стрижку боб-каре. Її легко укладати, вона добре виглядає з вечірніми сукнями та повсякденними вбраннями.
І класичне боб-каре дуже прикрасить чубчик. Варто лише пам'ятати, що до власниць круглого обличчя підійде прямий чубчик, трохи подовжений з боків, а власницям трикутного обличчя варто вибрати чубок, як у Бріжіт Бардо: текстурований і навмисне неохайний.
Біксі
Один старий-новий тренд, який не був модний кілька десятиліть. Стрижку винайшли у 90-х – це мікс бобу та піксі: ця стрижка надто коротка для першого та надто довга для другого.
Біксі цього сезону варто носити з легким каскадом і невеликим чубчиком. Ця стрижка – дуже сміливий спосіб змінити свій вигляд, але якщо давно хотілося спробувати щось радикальне нове – то біксі – ваш вибір.
Каскад із чубчиком
Ще одна класична стрижка, яку у трендах сезону доповнив чубчик. У стрижці каскад чергуються пасма різної довжини і її плюс: додавати обсяг тонкому і легкому волоссю, яке нелегко укладати.
Така стрижка універсальна і підходить буквально всім, але є нюанс – щойно вона відросте – її варто коригувати в майстра. Чубчик надає їй особливого вигляду. Хороший спосіб пожвавити свою улюблену стрижку.
Бонус: довге волосся
Якщо ви щаслива володарка довгого волосся і вам з ним комфортно, то не варто обрізати локони.
У 2022 році довге волосся, яке зіркові стилісти вже прозвали "волоссям русалки (mermaid hair), залишається в списку головних трендів. Але довге волосся вимагає ретельного догляду і особливо корекції форми в перукаря.