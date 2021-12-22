Стилісти назвали наймодніші стрижки 2022 року

Наступного року буде модним недбалий та хуліганський стиль, а також чубчик

Через дев'ять днів настає новий, 2022 року, для багатьох момент оновлення та відмінний шанс перезавантажитися і розпочати новий етап у житті в новому образі. І змінити стрижку – один із найпростіших способів зробити це. Адже якщо раптом нова стрижка здасться не надто вдалою – волосся відросте і тоді можна буде спробувати новий стиль. Про це пише Allure.

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Стилісти вивчили тенденції з подіумів Тижня моди та образи головних модниць світу і дійшли висновку, що у 2022 році на нас чекають такі модні тренди, як недбалість. І чубчик. "Серйозне" випробування для тих, хто ніколи не наважувався його відрізати.

Боб-каре з чубчиком

Чубчик частіше можна побачити на шкільній лаві, ніж на подіумах, проте дедалі більше селебріті вибирають стрижку боб-каре. Її легко укладати, вона добре виглядає з вечірніми сукнями та повсякденними вбраннями.

[ + – ] Сієнна Міллер та її модна стрижка боб-каре з чубчиком Фото: Getty Images

І класичне боб-каре дуже прикрасить чубчик. Варто лише пам'ятати, що до власниць круглого обличчя підійде прямий чубчик, трохи подовжений з боків, а власницям трикутного обличчя варто вибрати чубок, як у Бріжіт Бардо: текстурований і навмисне неохайний.

Біксі

Один старий-новий тренд, який не був модний кілька десятиліть. Стрижку винайшли у 90-х – це мікс бобу та піксі: ця стрижка надто коротка для першого та надто довга для другого.

[ + – ] Флоренс П'ю та її модна стрижка біксі

Біксі цього сезону варто носити з легким каскадом і невеликим чубчиком. Ця стрижка – дуже сміливий спосіб змінити свій вигляд, але якщо давно хотілося спробувати щось радикальне нове – то біксі – ваш вибір.

Каскад із чубчиком

Ще одна класична стрижка, яку у трендах сезону доповнив чубчик. У стрижці каскад чергуються пасма різної довжини і її плюс: додавати обсяг тонкому і легкому волоссю, яке нелегко укладати.

[ + – ] Кайя Гербер та її модний каскад із чубчиком

Така стрижка універсальна і підходить буквально всім, але є нюанс – щойно вона відросте – її варто коригувати в майстра. Чубчик надає їй особливого вигляду. Хороший спосіб пожвавити свою улюблену стрижку.

Бонус: довге волосся

Якщо ви щаслива володарка довгого волосся і вам з ним комфортно, то не варто обрізати локони.

[ + – ] Джіджі Хадід демонструє ідеальне "волосся русалки"

У 2022 році довге волосся, яке зіркові стилісти вже прозвали "волоссям русалки (mermaid hair), залишається в списку головних трендів. Але довге волосся вимагає ретельного догляду і особливо корекції форми в перукаря.