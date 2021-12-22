Тори Спеллинг, звезда сериала "Беверли-Хиллз", разводится с мужем

У пары пятеро детей и они прожили в браке более 15 лет

48-летняя актриса Тори Спеллинг, звезда молодежного сериала "Беверли-Хиллз, 90210", разводится со своим мужем, канадским актером Дином Макдермоттом. Об этом пишет USmagazine.

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Пара поженилась в 2006 году, после того, как Тори развелась с режиссером и сценаристом Чарли Шейнианом. Тори и Дин воспитывают пятерых детей, младшему из которых, Бо Дину, едва исполнилось четыре года.

[ + – ] Тори Спеллинг с детьми Фото: Instagram torispelling

Друзья пары, которая долгое время считалась одной из самых крепких пар Голливуда, рассказали СМИ, что они уже давно решили расстаться, но пока продолжают "держаться", чтобы не портить детям рождественские праздники.

"Дин и Тори действительно стараются отмечать все праздники всей семьей и забыть о своих разногласиях. Но ее друзья уверены, что они разведутся в начале 2022 года. Пока они просто стараются прожить остаток 2021 года, как одна семья", — рассказал источник, близкий к паре.

В начале недели Тори и Дин встретились на семейном ужине в суши-ресторане Red Ginger в Вудленд-Хиллз, Калифорния. И они вели себя друг с другом довольно холодно.

[ + – ] Тори Спеллинг и ее муж Дин Макдермотт с детьми Фото: Instagram torispelling

Напомним, Тори Спеллинг – дочь известного телепродюсера Аарона Спеллинга, который был занесен в книгу рекордов Гиннесса дважды — как "самый результативный продюсер всех времен и народов" и как "обладатель самого большого дома в мире". В особняке Спеллинга в Лос-Анджелесе 123 комнаты и целое крыло отведено под гардеробную его жены.

Наиболее известные сериалы, снятые Спеллингом это "Ангелы Чарли", "Твин Пикс", "Беверли-Хиллз, 90210", "Мелроуз Плейс" и "Зачарованные"

[ + – ] Тори Спеллинг в роли Донны Мартин Фото: Instagram torispelling [ + – ] Тори Спеллинг в роли Донны Мартин Фото: Instagram torispelling

Тори после успеха сериала "Беверли-Хиллз", где она исполнила роль Донны Мартин, так и не смогла повторить успех, но она стабильно снимается в телесериалах и ведет подкаст iHeartRadio 9021OMG по воскресениям вместе с коллегой Дженни Гарт.