Торі Спеллінг, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз", розлучається з чоловіком

У пари п'ятеро дітей, і вони прожили у шлюбі понад 15 років

48-річна актриса Торі Спеллінг, зірка молодіжного серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210", розлучається зі своїм чоловіком, канадським актором Діном Макдермоттом. Про це пише USmagazine.

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Пара одружилася у 2006 році, після того, як Торі розлучилася з режисером та сценаристом Чарлі Шейніаном. Торі та Дін виховують п'ятьох дітей, молодшому з яких, Бо Діну, ледве виповнилося чотири роки.

[ + – ] Торі Спеллінг з дітьми Фото: Instagram torispelling

Друзі пари, яка довгий час вважалася однією з найміцніших пар Голлівуду, розповіли ЗМІ, що вони вже давно вирішили розлучитися, але поки що продовжують "триматися", щоб не псувати дітям різдвяні свята.

"Дін і Торі дійсно намагаються відзначати всі свята всією сім'єю і забути про свої розбіжності. Але її друзі впевнені, що вони розлучаться на початку 2022 року. Поки що вони просто намагаються прожити залишок 2021 року, як одна сім'я", — розповіло джерело, близьке до пари.

На початку тижня Торі та Дін зустрілися на сімейній вечері в суші-ресторані Red Ginger у Вудленд-Гіллз, Каліфорнія. І вони поводилися одне з одним досить холодно.

[ + – ] Торі Спеллінг та її чоловік Дін Макдермотт з дітьми Фото: Instagram torispelling

Нагадаємо, Торі Спеллінг – дочка відомого телепродюсера Аарона Спеллінга, який був занесений до книги рекордів Гіннесса двічі — як "найрезультативніший продюсер усіх часів і народів" і як "володар найбільшого будинку у світі". В маєтку Спеллінга в Лос-Анджелесі 123 кімнати та ціле крило відведено під вбиральню його дружини.

Найбільш відомі серіали, зняті Спеллінгом, це "Ангели Чарлі", "Твін Пікс", "Беверлі-Гіллз, 90210", "Мелроуз Плейс" і "Зачаровані".

[ + – ] Торі Спеллінг у ролі Донни Мартін Фото: Instagram torispelling [ + – ] Торі Спеллінг у ролі Донни Мартін Фото: Instagram torispelling

Торі після успіху серіалу "Беверлі-Гіллз", де вона виконала роль Донни Мартін, так і не змогла повторити успіх, але вона стабільно знімається в телесеріалах і веде подкаст iHeartRadio 9021OMG по неділях разом із колегою Дженні Гарт.