"Сердечные" колье Кэрри Брэдшоу из нового сезона стали хитами продаж

Хоть новый сиквел культового сериала и раскритиковали поклонники, но вещи из него все же становятся популярными

Уже вышла четвертая серия нового сериала НВО "И просто так" и "сердечное" колье, которое в нем носила Кэрри Брэдшоу, стало не менее популярным, чем колье с кристаллом в форме сердца из первой серии. Об этом пишет Vogue.

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Оригинальный сериал и два фильма-сиквела "Секс в большом городе" славился немалым количеством нарядов и украшений, которые приобрели статус культовых.

Это произошло с юбкой-пачкой, ожерельем с именем, "голым" платьем на тонких бретельках, туфлями от Manolo Blahnik и многими другими вещами.

Но особого внимания заслуживает именно ожерелье. Его легендарный стилист шоу Патриция Филд нашла случайно в магазинчике в центре Нью-Йорка и сделала частью образа Кэрри Брэдшоу. Стоило колье менее ста долларов.

Впрочем, в новом сериале-сиквеле появляется больше дорогих дизайнерских вещиц, что вполне объяснимо: героини повзрослели и стали покупать себе аксессуары в дорогих бутиках, а не в магазинчиках секонд-хенд.

Так, в первой серии, придя на запись подкаста, Кэрри щеголяла в "сердечном" колье от VETEMENTS с зеленым кристаллом и цепочкой из серебра за 775 долларов. Колье уже стало хитом продаж. И сочетала его с ожерельем из японского жемчуга и цепочкой с кулоном в форме города Нью-Йорк.

[ + – ] "Сердечное" колье Кэрри из первой серии Фото: Скриншот

Но ожерелье, в котором героиня Сары Джессики Паркер появляется в четвертой серии, не столь доступно по цене, хоть и тоже привлекло внимание модниц.

[ + – ] "Сердечное" колье Кэрри из четвертой серии Фото: Скриншот

Золотое колье от бренда Marlo Laz — часть коллекции Agape и было создано дизайнером Марло Лазовски в 2017 году. Его стоимость – 13 360 долларов.

Кулон в форме сердца окружают мелкие бриллианты, которые символизируют силу и умение найти свет даже в темные времена. Именно так колье описывал дизайнер.

Впрочем, пока сериал не добрался даже до середины сезона, так что стоит ожидать еще множества оригинальных украшений и нарядов, которые вдохновят поклонниц франшизы на создание новых образов.