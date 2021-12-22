"Сердечні" кольє Керрі Бредшоу з нового сезону стали хітами продажів

Хоч новий сиквел культового серіалу і розкритикували шанувальники, але речі з нього все ж таки стають популярними

Уже вийшла четверта серія нового серіалу НВО "І просто так" та "сердечне" кольє, яке в ньому носила Керрі Бредшоу, стало не менш популярним, ніж кольє із кристалом у формі серця з першої серії. Про це пише Vogue.

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Оригінальний серіал та два фільми-сиквели "Секс у великому місті" славилися чималою кількістю нарядів та прикрас, які набули статусу культових.

Це сталося зі спідницею-пачкою, намистом з ім'ям, "голою" сукнею на тонких бретельках, туфлями від Manolo Blahnik та багатьма іншими речами.

Але на особливу увагу заслуговує саме намисто. Його легендарна стилістка шоу Патриція Філд знайшла випадково в магазинчику в центрі Нью-Йорка та зробила частиною образу Керрі Бредшоу. Коштувало воно трохи менше ста доларів.

Втім, у новому серіалі-сиквелі з'являється більше дорогих дизайнерських дрібниць, що цілком зрозуміло: героїні подорослішали і почали купувати собі аксесуари в дорогих бутиках, а не в магазинчиках секонд-хенду.

Так, у першій серії, прийшовши на запис подкасту, Керрі хизувалась у "серцевому" кольє від VETEMENTS із зеленим кристалом і ланцюжком зі срібла за 775 доларів. Коли воно вже стало хітом продажів. І поєднувала його із намистом з японських перлів та ланцюжком із кулоном у формі міста Нью-Йорк.

[ + – ] "Сердечне" кольє Керрі з першої серії Фото: Скриншот

Але намисто, у якому героїня Сари Джессіки Паркер з'являється в четвертій серії, не настільки доступне за ціною, хоч і теж привернуло увагу модниць.

[ + – ] "Сердечне" кольє Керрі із четвертої серії Фото: Скриншот

Золоте кольє від бренду Marlo Laz – частина колекції Agape та було створено дизайнером Марло Лазовські у 2017 році. Його вартість – 13 360 доларів.

Кулон у формі серця оточують дрібні діаманти, які символізують силу та вміння знайти світло навіть у темні часи. Саме так кольє описував дизайнер.

Втім, поки що серіал не дістався навіть до середини сезону, так що варто очікувати ще безлічі оригінальних прикрас та нарядів, які надихнуть шанувальниць франшизи на створення нових образів.