Создатели второго сезона "Ведьмака" рассказали интересные факты о съемках

Новый сезон вышел на экраны 17 декабря и держится в лидерах телеканала Netflix

На днях на экраны вышел новый сезон сериала "Ведьмак", снятого по фэнтези-романам польского писателя Анджея Сапковского. Главную роль охотника на чудовищ Геральта из Ривии исполнил британский актер Генри Кавилл. А создатели сериала рассказали, как нелегко было создавать сказочную атмосферу, пишет Decider.

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В новом сезоне Геральт носит при себе два меча: серебряный и стальной. И чтобы создать последний, авторам пришлось выбирать среди 25 вариантов. Для съемок понадобилось по 15 резиновых копий каждого из мечей для боевых сцен.

[ + – ] Трейлер второго сезона сериала "Ведьмак"

А для эльфийского оружия было создано несколько уникальных дизайнов: среди них встречались мечи и топоры с изображением змей, драконов и лошадей.

А окрестности Каэр Морхена, тайного замка ведьмаков, создавались с помощью фотограмметрии. Команда использовала сотни снимоков Исландии и шотландской горы Сгурр, чтобы сделать CG-модель замка и близлежащих территорий.

Для одной из сцен седьмого эпизода команда использовала пятьсот живых и две тысячи искусственных тараканов. И так как живые тараканы постоянно норовили сбежать, к ним приставили четырех специалистов, которые пересчитывали их два раза в день.

Любимую лошадь Геральта по кличке Плотва играл тот же жеребец, что и в первом сезоне: 11-летний венгерский спортивный жеребец Зевс. Для съемок Зевсу пришлось совершить путешествие в Британию.

А создавая образ Нивеллена, превращенного проклятьем в человека-кабана, для актера Кристофера Хивью создали специальный костюм из вспененного латекса. А так как руки и ноги сильней всего страдали на съемках, то художникам по костюмам пришлось изготовить несколько копий.

Актер Ким Бодниа, исполнивший роль наставника Геральта, старого ведьмака Весемира, самолично участвовал в создании меча своего героя, так как он заявил, что точно знает, как тот должен выглядеть.

А при создании щегольской шляпы барда Лютика художники вдохновлялись образом Кота в сапогах из мультфильма "Шрек".

[ + – ] Бард Лютик в новом образе Фото: Скриншот

Напомним, Netflix продлил сериал на третий сезон еще до премьеры второго, но дата выхода пока неизвестна. Лорен Шмидт Хиссрич недавно упомянула, что команда почти закончила работу над сценарием.

Также в Сети появился тизер-трейлер сериала-приквела к сериалу "Ведьмак", премьера которого состоится в 2022 году.

[ + – ] Тизер-трейлер сериала "Ведьмак: Происхождение"

Новый сериал называется "Ведьмак: Происхождение" и расскажет историю из вселенной, созданной Сапковским, события которой будет происходить за 1200 лет до событий основного сериала. Речь пойдет об эпохе Сопряжения сфер, когда два мира столкнулись, и потому появились чудовища и первые ведьмаки, которые от них избавлялись.

Одну из главных ролей в сериале исполнила Мишель Йео, а роль эльфа Эредина досталась Джейкобу Коллинзу-Леви.