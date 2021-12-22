Создатели второго сезона "Ведьмака" рассказали интересные факты о съемках
Новый сезон вышел на экраны 17 декабря и держится в лидерах телеканала Netflix
На днях на экраны вышел новый сезон сериала "Ведьмак", снятого по фэнтези-романам польского писателя Анджея Сапковского. Главную роль охотника на чудовищ Геральта из Ривии исполнил британский актер Генри Кавилл. А создатели сериала рассказали, как нелегко было создавать сказочную атмосферу, пишет Decider.
В новом сезоне Геральт носит при себе два меча: серебряный и стальной. И чтобы создать последний, авторам пришлось выбирать среди 25 вариантов. Для съемок понадобилось по 15 резиновых копий каждого из мечей для боевых сцен.
А для эльфийского оружия было создано несколько уникальных дизайнов: среди них встречались мечи и топоры с изображением змей, драконов и лошадей.
А окрестности Каэр Морхена, тайного замка ведьмаков, создавались с помощью фотограмметрии. Команда использовала сотни снимоков Исландии и шотландской горы Сгурр, чтобы сделать CG-модель замка и близлежащих территорий.
Для одной из сцен седьмого эпизода команда использовала пятьсот живых и две тысячи искусственных тараканов. И так как живые тараканы постоянно норовили сбежать, к ним приставили четырех специалистов, которые пересчитывали их два раза в день.
Любимую лошадь Геральта по кличке Плотва играл тот же жеребец, что и в первом сезоне: 11-летний венгерский спортивный жеребец Зевс. Для съемок Зевсу пришлось совершить путешествие в Британию.
А создавая образ Нивеллена, превращенного проклятьем в человека-кабана, для актера Кристофера Хивью создали специальный костюм из вспененного латекса. А так как руки и ноги сильней всего страдали на съемках, то художникам по костюмам пришлось изготовить несколько копий.
Актер Ким Бодниа, исполнивший роль наставника Геральта, старого ведьмака Весемира, самолично участвовал в создании меча своего героя, так как он заявил, что точно знает, как тот должен выглядеть.
А при создании щегольской шляпы барда Лютика художники вдохновлялись образом Кота в сапогах из мультфильма "Шрек".
Напомним, Netflix продлил сериал на третий сезон еще до премьеры второго, но дата выхода пока неизвестна. Лорен Шмидт Хиссрич недавно упомянула, что команда почти закончила работу над сценарием.
Также в Сети появился тизер-трейлер сериала-приквела к сериалу "Ведьмак", премьера которого состоится в 2022 году.
Новый сериал называется "Ведьмак: Происхождение" и расскажет историю из вселенной, созданной Сапковским, события которой будет происходить за 1200 лет до событий основного сериала. Речь пойдет об эпохе Сопряжения сфер, когда два мира столкнулись, и потому появились чудовища и первые ведьмаки, которые от них избавлялись.
Одну из главных ролей в сериале исполнила Мишель Йео, а роль эльфа Эредина досталась Джейкобу Коллинзу-Леви.