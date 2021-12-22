Творці другого сезону "Відьмака" розповіли цікаві факти про зйомки

Новий сезон вийшов на екрани 17 грудня і тримається в лідерах телеканалу Netflix

Днями на екрани вийшов новий сезон серіалу "Відьмак", знятий за фентезі-романами польського письменника Анджея Сапковського. Головну роль мисливця на чудовиськах Геральта з Рівії виконав британський актор Генрі Кавіл. А творці серіалу розповіли, як важко було створювати казкову атмосферу, пише Decider.

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У новому сезоні Геральт носить при собі два мечі: срібний та сталевий. І щоб створити останній, авторам довелося обирати серед 25 варіантів. Для зйомок знадобилося 15 гумових копій кожного з мечів для бойових сцен.

[ + – ] Трейлер другого сезону серіалу "Відьмак"

А для ельфійської зброї було створено кілька унікальних дизайнів: серед них траплялися мечі та сокири із зображенням змій, драконів та коней.

А околиці Каер Морхена, таємного замку відьмаків, створювалися за допомогою фотограмметрії. Команда використала сотні знімків Ісландії та шотландської гори Сгурр, щоб зробити CG-модель замку та прилеглих територій.

Для однієї зі сцен сьомого епізоду команда використала п'ятсот живих та дві тисячі штучних тарганів. І оскільки живі таргани постійно намагалися втекти, до них приставили чотирьох фахівців, які перераховували їх двічі на день.

Улюбленого коня Геральта на прізвисько Плотва грав той же жеребець, що і в першому сезоні: 11-річний угорський спортивний жеребець Зевс. Для зйомок Зевсу довелося здійснити подорож до Британії.

А створюючи образ Нівеллена, перетвореного прокляттям на людину-кабана, для актора Крістофера Хів'ю створили спеціальний костюм зі спіненого латексу. А оскільки руки та ноги найсильніше страждали на зйомках, то художникам по костюмах довелося виготовити кілька копій.

Актор Кім Бодніа, який виконав роль наставника Геральта, старого відьмака Весеміра, особисто брав участь у створенні меча свого героя, оскільки він заявив, що точно знає, як той має виглядати.

А при створенні чепурного капелюха барда Лютика художники надихалися образом Кота в чоботях із мультфільму "Шрек".

[ + – ] Бард Лютик у новому образі Фото: Скриншот

Нагадаємо, Netflix продовжив серіал на третій сезон ще до прем'єри другого, але дата виходу поки що невідома. Лорен Шмідт-Гіссріх нещодавно згадала, що команда майже закінчила роботу над сценарієм.

Також у мережі з'явився тизер-трейлер серіалу-приквелу до серіалу "Відьмак", прем'єра якого відбудеться у 2022 році.

[ + – ] Тизер-трейлер серіалу "Відьмак: Походження"

Новий серіал називається "Відьмак: Походження" та розповість історію із всесвіту, створеного Сапковським, події якого відбуватиметься за 1200 років до подій основного серіалу. Йтиметься про епоху Поєднання сфер, коли два світи зіткнулися, і тому з'явилися чудовиська і перші відьмаки, які їх позбавлялися.

Одну з головних ролей у серіалі виконала Мішель Йео, а роль ельфа Ерідіна дісталася Джейкобу Коллінзу-Леві.