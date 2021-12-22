Родители звезды "Дюны" и "Ходячих мертвецов" найдены мертвыми в своем доме

После того, как несколько дней не могла связаться с родителями, Алисия попросила кузена проверить, все ли с ними в порядке.

87-летний Роберт Уитт и его 75-летняя жена Дайан, родители 46-летней актрисы и певицы Алисии Уитт, были обнаружены мертвыми в их доме в городе Вустер в штате Массачусетс, США, после того, как их дочь забила тревогу, когда они перестали выходить на связь, сообщает Daily Mail.

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Когда Алисия в течение нескольких дней не могла дозвониться отцу и матери, она попросила двоюродного брата, проживающего недалеко от их дома, сходить к старикам и проверить, все ли в порядке.

"К сожалению, результат был невообразимым. Я прошу немного уединения в это время, чтобы скорбеть и осмыслить этот поворот событий и эту сюрреалистическую потерю", – сказала актриса в заявлении для журналистов.

Сотрудники полиции почеркнули, что никаких следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Соседи говорят, пожилые супруги некоторое время болели, а правоохранители рассказали, что в доме Уиттов были проблемы с печью, поэтому для обогрева дома пенсионеры использовали обогреватель. Приехавшие на место происшествия пожарные проверили качество воздуха внутри дома и не обнаружили никаких вредных газов.

[ + – ] Алисия Уитт с родителями Фото: Alicia Witt/Instagram

"Не было никаких признаков угарного газа", – сказал заместитель начальника пожарной охраны Вустера Адам Рош.

На данный момент окончательная причина смерти устанавливается.

Родители Алиссии Уитт не одно десятилетие жили в Вустере, расположенном примерно в 50 милях к востоку от Бостона. Раньше они работали в школе: Роберт преподавал естественные науки, а Дайан занималась чтением с учениками младших классов.

Их дочь была необычайно умной. Она научилась говорить в два года, а в четыре уже свободно читала. Актерскую карьеру девочка начала в возрасте восьми лет после того, как на творчески одаренную девочку обратил внимание знаменитый режиссер Дэвид Линч. Он снял ее снял ее в своей экранизации научно-фантастического романа "Дюна" в 1984 году в роли Алии Атрейдес и в эпизоде ​​"Твин Пикс".

[ + – ] 8-летняя Алисия Уитт в роли Алии Атрейдес Фото: Скриншот

Позже она появилась в фильмах сериалах "Номер в отеле", "Взрослая жизнь" и "Четыре комнаты", "Городские легенды", "Клан Сопрано", "Два с половиной человека", "Ходячие мертвецы", "Оранжевый – хит сезона", "Менталист", "Аферистка" и многих других.

Витт также является пианисткой и дебютировала на сцене в Лос-Анджелесе в 2001 году. Но и это – не все таланты Алисии. Она также поет, а совсем недавно представила свою книгу "Маленькие изменения".