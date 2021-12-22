Батьки зірки "Дюни" та "Ходячих мерців" знайдені мертвими у своєму будинку

Після того, як кілька днів не могла зв'язатися з батьками, Алісія попросила кузена перевірити, чи все з ними гаразд.

87-річний Роберт Вітт та його 75-річна дружина Дайан, батьки 46-річної актриси та співачки Алісії Вітт, були виявлені мертвими в їхньому будинку в місті Вустер у штаті Массачусетс, США, після того, як їхня дочка забила тривогу, коли вони перестали виходити на зв'язок, повідомляє Daily Mail.

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Коли Алісія протягом кількох днів не могла додзвонитися батькові і матері, вона попросила двоюрідного брата, який проживає неподалік їхнього будинку, сходити до старих і перевірити, чи все гаразд.

"На жаль, результат був жахливим. Я прошу трохи усамітнення в цей час, щоб скорботи та осмислити цей поворот подій та цю сюрреалістичну втрату", – сказала актриса у заяві для журналістів.

Співробітники поліції наголосили, що жодних слідів насильницької смерті на тілах не виявлено. Сусіди кажуть, літнє подружжя деякий час хворіло, а правоохоронці розповіли, що у будинку Віттів були проблеми з піччю, тому для обігріву будинку пенсіонери використовували обігрівач. Пожежники, які приїхали на місце події, перевірили якість повітря всередині будинку і не виявили жодних шкідливих газів.

[ + – ] Алісія Вітт з батьками Фото: Alicia Witt/Instagram

"Не було жодних ознак чадного газу", – сказав заступник начальника пожежної охорони Вустера Адам Рош.

Наразі остаточна причина смерті встановлюється.

Батьки Алісії Вітт не одне десятиліття жили у Вустері, розташованому приблизно за 50 миль на схід від Бостона. Раніше вони працювали в школі: Роберт викладав природничі науки, а Дайан займалася читанням із учнями молодших класів.

Їхня дочка була надзвичайно розумною. Вона навчилася говорити два роки, а у чотири вже вільно читала. Акторську кар'єру дівчинка почала у віці восьми років після того, як на творчо обдаровану дівчинку звернув увагу знаменитий режисер Девід Лінч. Він зняв її у своїй екранізації науково-фантастичного роману "Дюна" у 1984 році в ролі Алії Атрейдес та в епізоді "Твін Пікс".

[ + – ] 8-річна Алісія Вітт у ролі Алії Атрейдес Фото: Скриншот

Пізніше вона з'явилася у фільмах серіалах "Номер у готелі", "Доросле життя" та "Чотири кімнати", "Міські легенди", "Клан Сопрано", "Дві з половиною людини", "Ходячі мерці", "Помаранчевий – хіт сезону", "Менталіст", "Аферистка" та багатьох інших.

Вітт також є піаністкою і дебютувала на сцені в Лос-Анджелесі у 2001 році. Але це не всі таланти Алісії. Вона також співає, а нещодавно представила свою книгу "Маленькі зміни".