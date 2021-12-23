Ева Лонгория показала идеальную фигуру в розовом купальнике

Актриса долго восстанавливала форму после рождения сына Сантьяго Энрике

46-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" продемонстрировала идеальную фигуру. Ева Лонгория позировала в бассейне. Снимки она опубликовала в своем Instagram.

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"Вот так выглядит Рождество в Лос-Анджелесе", — подписала снимок актриса.

Актриса рассказывала в интервью, что после рождения сына Сантьяго Энрике в 2018 году поправилась на 20 килограмм, но знала, что быстро вернется в форму, поскольку у нее был план.

Во время грудного вскармливания Ева дала своему телу восстановиться после родов, но потом села на диету и приступила к интенсивным тренировкам. Она демонстрировала, как занимается спортом и делилась с подписчиками всеми проблемами, с которыми сталкивалась.

[ + – ] Ева Лонгория у своего дома Фото: Instagram evalongoria [ + – ] Ева Лонгория с сыном Сантьяго Энрике Фото: Instagram evalongoria

Уже через год Ева позировала в бикини на пляже и с малышом на руках.

Впрочем, ничего экстремального актриса не предпринимала. Она всего лишь исключила быстрые углеводы, но оставила в меню свои любимые злаки: булгур и киноа.

Основным же источником энергии для актрисы стали морепродукты, яйца, постное мясо птицы, фрукты, орехи и овощи. Также в рационе Лонгории остались йогурты без добавок, полезные масла и семена.

Но главным своим секретом актриса называла легкий ужин – овощи на гриле и постное мясо птицы.

[ + – ] Ева Лонгория во время занятий спортом Фото: Instagram evalongoria [ + – ] Ева Лонгория на отдыхе в Мексике Фото: Instagram evalongoria

Напомним, Сантьяго Энрике – первенец актрисы. Она родила его от своего третьего мужа – мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Televisa.

Ее первым мужем был звезда сериала "Главный госпиталь" Тайлер Кристофер, вторым – баскетболист Тони Паркер, игрок клуба НБА "Сан-Антонио Сперс".