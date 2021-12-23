Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру в рожевому купальнику

Акторка довго відновлювала форму після народження сина Сантьяго Енріке

46-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" продемонструвала ідеальну фігуру. Єва Лонгорія позувала в басейні. Знімки вона опублікувала у своєму Instagram.

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"От так виглядає Різдво у Лос-Анджелесі", — підписала знімок акторка.

Акторка розповідала в інтерв'ю, що після народження сина Сантьяго Енріке у 2018 році набрала 20 кілограмів, але знала, що швидко повернеться у форму, оскільки мала план.

Під час грудного вигодовування Єва дала своєму тілу відновитися після пологів, але потім сіла на дієту та приступила до інтенсивних тренувань. Вона демонструвала, як займається спортом та ділилася з підписниками всіма проблемами, з якими стикалася.

[ + – ] Єва Лонгорія біля свого будинку Фото: Instagram evalongoria [ + – ] Єва Лонгорія із сином Сантьяго Енріке Фото: Instagram evalongoria

Уже за рік Єва позувала в бікіні на пляжі та з малюком на руках.

Втім, нічого екстремального акторка не робила. Вона лише виключила швидкі вуглеводи, але залишила в меню свої улюблені злаки: булгур і кіноа.

Основним джерелом енергії для акторки стали морепродукти, яйця, пісне м'ясо птиці, фрукти, горіхи та овочі. Також у раціоні Лонгорії залишилися йогурти без добавок, корисні олії та насіння.

Але головним своїм секретом акторка називала легку вечерю – овочі на грилі та пісне м'ясо птиці.

[ + – ] Єва Лонгорія під час занять спортом Фото: Instagram evalongoria [ + – ] Єва Лонгорія на відпочинку в Мексиці Фото: Instagram evalongoria

Нагадаємо, Сантьяго Енріке – первісток акторки. Вона народила його від свого третього чоловіка – мексиканського бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, власника найбільшої медіакомпанії у Латинській Америці Televisa.

Її першим чоловіком був зірка серіалу "Головний шпиталь" Тайлер Крістофер, другим – баскетболіст Тоні Паркер, гравець клубу НБА "Сан-Антоніо Сперс".