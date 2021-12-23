Бывшая жена Пола Маккартни вышла замуж в третий раз

53-летняя модель и веган-активистка Хизер Миллс обручилась с бойфрендом, который моложе ее на 17 лет в прошлом году

53-летняя Хизер Миллс вышла замуж в третий раз. Хоть после брака с "битлом" сэром Полом Маккартни она заявляла, что "больше никогда не вступит в брак". Об этом пишет Daily Mail.

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Хизер вышла замуж за 36-летним продюсера Майком Дикменом с которым познакомилась около года назад. Они ехали в одном поезде до Лондона. Майк был один, а Хизер — со своей 17-летней дочерью от Маккартни Беатрис.

"Хизер не спускала с него глаз и незадолго до конечной остановки поезда, пока Би не видела, передала ему записку. В ней было написано: "Ты такой классный. Позвони мне", — рассказал таблоидам друг пары.

Известно, что Дикмен сделал предложение Хизер во время отдыха в Португалии. "Хизер и Майк невероятно счастливы. Так приятно снова увидеть улыбку на ее лице после стольких горьких лет. Они влюблены друг в друга. Хизер сказала приятелям, что он любовь всей ее жизни, в то время как Майк, со своей стороны, обожает ее и полностью предан ей", — резюмировал источник, близкий к паре.

Впрочем, пока Дикмен и Миллс официально не подтвердили свое бракосочетание, хотя их друзья утверждают, что они поженились на Мальдивах этим летом.

Если все же свадьба была, то это уже третий брак Миллс. Первый раз она была замужем за бизнесменом Альфи Кармалем. Пара поженилась, когда Хизер был 21 год и они расстались спустя два года.

Также она была помолвлена с режиссером-документалистом Крисом Терриллом, медиа-менеджером Маркусом Стэплтоном и бизнесменом Раффаэле Минчоне.

Однако наиболее она известна своим браком с участником легендарной группы The Beatles – сэром Полом Маккартни. Пара поженилась в 2002 году на роскошной церемонии в ирландском замке Лесли. 28 октября 2003 года у Пола и Хизер родилась дочь Беатрис Милли. Уже в 2006 году пара решила развестись.

[ + – ] Хизер Миллс и Пол Маккартни Фото: Getty Images

Этот развод стал одним из самым скандальных в 2000-х. Хизер рассказала, что Маккартни избивал ее, обзывал, запрещал кормить грудью ребенка и даже не давал сделать важную для здоровья операцию. Кроме этого сэр Пол, по ее словам, злоупотреблял спиртным.

Маккартни выступил с ответными обвинениями в адрес супруги — он заявил, что не даст ей ни пенни. Но в 2008 году суд поставил точку в громком бракоразводном процессе. Бывшая супруга "битла" получила солидную компенсацию, в размере 24,3 миллиона фунтов стерлингов.

Фото: Instagram heathermillsofficial Фото: Instagram heathermillsofficial

Напомним, в 25 лет Хизер попала в ДТП, ее сбил полицейский на мотоцикле. В результате травмы она лишилась части левой ноги, но не смотря на это, она построила успешную карьеру и стала веган-активисткой, утверждая, что именно вегетарианство помогло ей справиться с последствиями ампутации.